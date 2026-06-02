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zukunftsbilanzen.de
02.06.2026 06:46 Uhr
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Tödliche Schwärme in der Luft treiben die weltweite Nachfrage nach Drohnen: Steht Volatus Aerospace vor einer Rally?

Die jüngsten Ereignisse in Osteuropa erschüttern die Weltmärkte zutiefst und zeigen die unerbittliche Realität der modernen Kriegführung. Russland überrollt die Ukraine in massiven Wellen mit hunderten im Inland gebauten Geran-Drohnen, deren iranische Shahed-Wurzeln die globale Rüstungsarchitektur grundlegend verändert haben. Die Ukraine reagiert und greift mit Drohnen Ziele tief in Russland an, oftmals mehr als tausend Kilometer von der Grenze entfernt. Dabei zerstört sie wichtige Pipeline-Knotenpunkte in der Stadt Saratow. Genau in dieser Situation kommt ein kanadisches Unternehmen ins Spiel, das eine Lösung für solche Angriffe hat. Die Firma Volatus Aerospace gewinnt wichtige Aufträge für die US-Armee und verbindet echte Kriegserfahrung mit modernster westlicher Technik. Frisches Geld fließt in die Firma. Und an der Börse sieht es so aus, als könne die Aktie vielleicht schon bald nach oben drehen.

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Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

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