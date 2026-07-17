Die Defence-Branche boomt und entwickelt sich rasant. Während etablierte Rüstungskonzerne von Rekordaufträgen für konventionelle Waffensysteme profitieren, profitieren zunehmend auch autonome Systeme und KI-gestützte Netzwerke. Der Markt für militärische Drohnen wächst im zweistelligen Prozentbereich und soll laut aktuellen Marktprognosen bis zum Jahr 2030 ein Volumen von 80 bis 100 Mrd. USD erreichen. Doch diese Milliarden sind noch längst nicht verteilt. Auch wenn ukrainische Fabrikate noch vor einiger Zeit als Hausfrauen-Drohnen verunglimpft wurden, zeigt die Realität: Die Ukraine ist bei Neuentwicklungen äußerst agil. Nicht selten landen Prototypen binnen Tagen im Einsatz. Auch bei den Kosten sind die Ukrainer Spitze. Billige und in Masse eingesetzte Einwegsysteme verdrängen zunehmend konventionelle Rüstungsprodukte. Wir beleuchten die Entwicklung und gehen auf drei spannende Unternehmen ein.
Enthaltene Werte: CA92865M1023,US0080731088,DE0007030009Den vollständigen Artikel lesen ...
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