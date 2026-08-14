© Foto: UnsplashChina kontrolliert rund 70 Prozent des kommerziellen US-Drohnenmarkts. Trumps neue Zölle könnten dieses Kräfteverhältnis nun verschieben.Donald Trump verschärft den Handelskrieg um Drohnen und setzt ausländische Anbieter massiv unter Druck. Für größere oder militärisch sensible Drohnen sowie kritische Komponenten sollen künftig 100 Prozent Zoll fällig werden, für kleinere Systeme 25 Prozent. Die meisten Abgaben treten bereits in 21 Tagen in Kraft. US-Drohnenaktien reagierten prompt: Unusual Machines sprang nachbörslich um 7,4 Prozent, Red Cat Holdings um 3,1 Prozent, Ondas um 1,9 Prozent und AeroVironment um 1,6 Prozent an. Hauptziel der Maßnahme ist China. Die US-Regierung will die starke …
Enthaltene Werte: US0080731088,US75644T1007,US68236H2040,US91532F1021Den vollständigen Artikel lesen
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