5 Top Aktien aus Holland | Nu: Starke Zahlen - Ondas: Zollgewinner - VW: Verkauf
© 2026 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|72,98
|73,02
|12:22
|0,000
|0,000
|12:22
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:54
|5 Top Aktien aus Holland | Nu: Starke Zahlen - Ondas: Zollgewinner - VW: Verkauf
|5 Top Aktien aus Holland | Nu: Starke Zahlen - Ondas: Zollgewinner - VW: Verkau
► Artikel lesen
|11:23
|China bekommt die Rechnung: Trump verhängt 100 % Drohnenzoll - diese US-Aktien springen an
|© Foto: UnsplashChina kontrolliert rund 70 Prozent des kommerziellen US-Drohnenmarkts. Trumps neue Zölle könnten dieses Kräfteverhältnis nun verschieben.Donald Trump verschärft den Handelskrieg um Drohnen...
► Artikel lesen
|04:42
|Ondas' Pro Forma Backlog Surges 11-Fold To $757 Million
|Do
|Ondas targets $525M-$550M 2026 revenue while pulling forward operating platform profitability to Q4 2026
|Do
|Ondas Q2 2026 slides: revenue soars 13x as defense platform scales
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:10
|Volkswagen-Aktie: Dieser Plan könnte vieles verändern
|Volkswagen arbeitet weiter daran, den Konzern wieder auf Kurs zu bringen. Nach schwächeren Auslieferungen in China und viel Druck auf die Margen soll jetzt unter anderem das US-Geschäft neu aufgestellt...
► Artikel lesen
|11:54
|5 Top Aktien aus Holland | Nu: Starke Zahlen - Ondas: Zollgewinner - VW: Verkauf
|5 Top Aktien aus Holland | Nu: Starke Zahlen - Ondas: Zollgewinner - VW: Verkau
► Artikel lesen
|10:54
|RBC stuft VOLKSWAGEN auf 'Outperform'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volkswagen von 121 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Tom Narayan passte seine Bewertungsmodelle...
► Artikel lesen
|10:53
|Volkswagens Milliarden-Plan: VW will sein nächstes Tafelsilber verkaufen: Jetzt ist Traton dran!
|© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoVolkswagen will sein Paket an Traton-Aktien verkleinern. Der Milliardenplan soll dem Unternehmen finanziellen Spielraum verschaffen und könnte ausgerechnet für die Lkw-Aktie...
► Artikel lesen
|10:49
|Škoda Epiq als limitierte First Edition bestellbar
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ONDAS INC
|7,990
|+3,36 %
|VOLKSWAGEN AG VZ
|73,20
|+0,36 %