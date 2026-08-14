Volkswagen arbeitet weiter daran, den Konzern wieder auf Kurs zu bringen. Nach schwächeren Auslieferungen in China und viel Druck auf die Margen soll jetzt unter anderem das US-Geschäft neu aufgestellt werden. Dazu gehört sogar ein eigener Pick-up für den amerikanischen Markt. Die Aktie bekommt damit zumindest wieder etwas neue Fantasie. Volkswagen greift in den USA neu an Volkswagen will seine Strategie in den USA deutlich umbauen. Laut Reuters ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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