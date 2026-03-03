Gold hat sich in den vergangenen Quartalen eindrucksvoll zurückgemeldet. Ausufernde geopolitische Konflikte, fragile Lieferketten, eine weiterhin hohe globale Staatsverschuldung sowie expansive Fiskalprogramme in den USA und Europa nähren Zweifel an der langfristigen Stabilität von Papierwährungen. Notenbanken bauen ihre Goldreserven aus, institutionelle Investoren erhöhen strategische Quoten. Der Preis notiert nahe historischer Höchststände, und genau hier entsteht ein entscheidender Hebel. Je höher das Preisniveau, desto stärker steigt die Wirtschaftlichkeit neuer Projekte. Margen weiten sich überproportional aus, Amortisationszeiten verkürzen sich, interne Renditen schnellen nach oben. Entwickler mit fortgeschrittenen Projekten, wie Desert Gold Ventures, rücken damit verstärkt in den Fokus des Kapitalmarkts.Den vollständigen Artikel lesen ...
