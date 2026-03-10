Anzeige
WKN: 823212 | ISIN: DE0008232125 | Ticker-Symbol: LHA
Xetra
10.03.26 | 17:35
8,202 Euro
+7,89 % +0,600
Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
MDAX
Prime Standard
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
DEUTSCHE LUFTHANSA AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,9968,04622:38
8,0108,03021:58
Dow Jones News
10.03.2026 22:09 Uhr
237 Leser
Artikel bewerten:
(1)

NACHBÖRSE/XDAX -0,7% auf 23.801 Pkt - Lufthansa mit Streik schwach

DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,7% auf 23.801 Pkt - Lufthansa mit Streik schwach

DOW JONES--Lufthansa sind am Dienstagabend mit der erneuten Streikankündigung bei Lang & Schwarz 1,2 Prozent tiefer getaxt worden. Die Pilotengewerkschaft VC hatte zu Streiks bei Lufthansa Cityline sowie Lufthansa Passage und Lufthansa Cargo am 12. und 13. März aufgerufen. "Der Kurs bröckelte am Abend bei ordentlich Umsatz immer weiter ab", sagte ein Händler.

Deutsche Rohstoff gaben nach Zahlenausweis 4 Prozent ab. Die Geschäftszahlen 2025 waren durch die Bank klar schwächer als im Vorjahr ausgefallen. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
21.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
23.801    23.969   -0,7% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2026 16:37 ET (20:37 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
