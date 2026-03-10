DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,7% auf 23.801 Pkt - Lufthansa mit Streik schwach

DOW JONES--Lufthansa sind am Dienstagabend mit der erneuten Streikankündigung bei Lang & Schwarz 1,2 Prozent tiefer getaxt worden. Die Pilotengewerkschaft VC hatte zu Streiks bei Lufthansa Cityline sowie Lufthansa Passage und Lufthansa Cargo am 12. und 13. März aufgerufen. "Der Kurs bröckelte am Abend bei ordentlich Umsatz immer weiter ab", sagte ein Händler.

Deutsche Rohstoff gaben nach Zahlenausweis 4 Prozent ab. Die Geschäftszahlen 2025 waren durch die Bank klar schwächer als im Vorjahr ausgefallen.

=== XDAX* DAX Veränderung 21.15 Uhr 17.30 Uhr 23.801 23.969 -0,7% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

March 10, 2026 16:37 ET (20:37 GMT)

