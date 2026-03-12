Warum UBS den Goldpreis bei 6.200 Dollar sieht. Silber im Aufwind. Pan American Silver, Barrick Mining und Tesoro Gold im Fokus

Anzeige / Werbung

Steigende Edelmetallprognosen großer Banken verändern die Erwartungen für Produzenten und Entwickler gleichermaßen und rücken etablierte Bergbauunternehmen ebenso wie aufstrebende Explorationsgeschichten stärker in den Fokus.

Eine neue Phase für Edelmetalle

Prognoseanhebungen großer Banken sorgen derzeit für neuen Optimismus im Edelmetallsektor. UBS hat kürzlich ihr Goldpreisziel für 2026 auf 6.200 US-Dollar pro Unze angehoben und verweist dabei auf eine stärker als erwartete Investmentnachfrage sowie auf das anhaltende Interesse an Sachwerten in Zeiten geopolitischer und makroökonomischer Unsicherheit.

Die Bank skizzierte zudem ein mögliches Aufwärtsszenario von 7.200 US-Dollar pro Unze, während sie gleichzeitig prognostiziert, dass sich der Preis - abhängig von der Politik der Zentralbanken und den globalen Rahmenbedingungen - zum Jahresende bei etwa 5.900 US-Dollar einpendeln könnte. Diese revidierten Prognosen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Gold zuletzt neue Höchststände von über 5.500 US-Dollar erreicht hat und damit eine Rally fortsetzt, die von Anlegernachfrage und Käufen der Zentralbanken getragen wird.

Silber hingegen könnte vor einer noch dynamischeren Bewegung stehen.

Silberdynamik und das Szenario dreistelliger Preise

Analysten von UBS erwarten, dass Silber seine Rally nach einer starken Entwicklung in den vergangenen Jahren fortsetzt. In ihrer kurzfristigen Prognose sehen sie den Preis bei etwa 85 US-Dollar pro Unze, während langfristige Szenarien die Möglichkeit dreistelliger Silberpreise aufzeigen, sofern die Investmentnachfrage stark bleibt und die Angebotslage angespannt bleibt.

Ein wichtiger Faktor dabei ist das Gold-Silber-Verhältnis, das laut UBS wieder in Richtung der Niveaus der 1970er- und 1980er-Jahre sinken könnte. Ein Verhältnis zwischen 30 und 50 würde bei weiterhin hohen Goldpreisen einen deutlichen Anstieg des Silberpreises implizieren.

Pan American Silver: Gut positioniert für höhere Preise

Unter den etablierten Produzenten sticht Pan American Silver (ISIN: CA6979001089) als einer der größten silberorientierten Bergbaukonzerne hervor, der in ganz Amerika tätig ist. Das Unternehmen meldete für 2025 Rekordergebnisse, darunter Umsätze von 3,6 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 980 Millionen US-Dollar.

Operativ produzierte das Unternehmen im Jahr 2025 22,8 Millionen Unzen Silber und 742.000 Unzen Gold, wobei die Kosten im gesamten Portfolio wettbewerbsfähig blieben.

Die starke Bilanz von Pan American bietet zudem strategische Flexibilität. Ende 2025 verfügte das Unternehmen über mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln und kurzfristigen Anlagen, was sowohl Expansionsprojekte als auch Ausschüttungen an Aktionäre unterstützt.

In einem Umfeld weiter steigender Silberpreise könnten etablierte Produzenten wie Pan American von wachsenden Margen und höheren Cashflows profitieren.

Barrick überzeugt mit Rekordzahlen

Barrick (ISIN: CA06849F1080) präsentierte im vierten Quartal 2025 starke Geschäftszahlen und erzielte einen operativen Cashflow von 2,73 Milliarden US-Dollar sowie einen freien Cashflow von 1,62 Milliarden US-Dollar - ein Anstieg von 13 beziehungsweise 9 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Der Gewinn je Aktie erreichte mit 1,43 US-Dollar ein neues Rekordniveau und unterstreicht die hohe Profitabilität des Unternehmens in einer Phase hoher Goldpreise.

Dennoch fiel die Aktie am 3. März um 8,7 Prozent, nachdem sinkende Gold- und Silberpreise die Stimmung der Anleger belasteten. Auf Sicht von sechs Monaten bleibt die Entwicklung jedoch stark: Mit einem Plus von 61,3 Prozent übertraf Barrick sowohl die Branchenkonkurrenz als auch den S&P 500 deutlich.

Die Rekordergebnisse verdeutlichen jedoch auch steigende Kosten und strategische Unsicherheiten. Die Gesamtkosten pro Unze Gold stiegen im vierten Quartal um rund 15 Prozent, während die All-in Sustaining Costs (AISC) für das Gesamtjahr 2025 auf 1.637 US-Dollar kletterten. Ursache dafür war unter anderem die geringere Produktion nach der Aussetzung des Betriebs in der Loulo-Gounkoto-Mine.

Entwickler rücken stärker in den Fokus, während Goldziele steigen

Während Produzenten kurzfristig von steigenden Preisen profitieren können, rücken Explorations- und Entwicklungsunternehmen häufig während nachhaltiger Haussephasen stärker in den Blick der Investoren. Höhere Metallpreise können die Wirtschaftlichkeit von Projekten verändern und beeinflussen, wie der Markt neue Entdeckungen bewertet.

Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208), ein an der australischen Börse gelistetes Explorationsunternehmen, ist ein Beispiel für ein Unternehmen, das mit der Stärkung des Goldzyklus zunehmend Analystenaufmerksamkeit erhält.

Das Unternehmen entwickelt das El-Zorro-Goldprojekt in Chile, das die Ternera-Goldlagerstätte mit rund zwei Millionen Unzen Gold beherbergt und sich innerhalb eines größeren Explorationskorridors mit zusätzlichem Aufwärtspotenzial befindet.

In einer Research-Notiz vom Januar 2026 nach einem Projektbesuch bestätigte Morgans Research ihre Empfehlung "Speculative Buy" für Tesoro Gold mit einem 12-Monats-Kursziel von 4,88 australischen Dollar je Aktie.

Infrastruktur und Distriktpotenzial bei El Zorro

Analysten, die das Projekt besuchten, hoben mehrere Merkmale hervor, die El Zorro von vielen anderen Goldprojekten in Chile unterscheiden. Das Projekt liegt auf niedriger Höhe von etwa 500 Metern über dem Meeresspiegel und befindet sich in der Nähe wichtiger Infrastruktur, darunter Stromversorgung, Wasser und asphaltierte öffentliche Straßen.

Diese Nähe zur Infrastruktur ist in Chile bemerkenswert, da viele Bergbauprojekte in Höhenlagen zwischen 2.000 und 5.000 Metern liegen. Die geringere Höhe und die gute logistische Erreichbarkeit können die Entwicklungsplanung vereinfachen und potenziell die zukünftigen Kapital- und Betriebskosten beeinflussen.

Auch die Exploration auf dem Gelände bleibt aktiv. Mehrere Diamantbohrgeräte sind derzeit im Einsatz, um Infill-Bohrungen, Ressourcenerweiterungen und Explorationsprogramme durchzuführen, während das Unternehmen daran arbeitet, das mineralisierte System zu erweitern und das Gesamtpotenzial des Projekts weiter zu definieren.

Auch das geologische Umfeld könnte von Bedeutung sein. El Zorro beherbergt das erste in Chile identifizierte intrusion-bezogene Goldsystem, ein Mineralisierungstyp, der in anderen Regionen der Welt bereits neue Golddistrikte hervorgebracht hat.

Der Edelmetallzyklus und der Blick nach vorn

Die Aussichten für Edelmetalle werden zunehmend konstruktiver. Steigende geopolitische Spannungen, die Diversifizierung der Zentralbankreserven und anhaltende industrielle Nachfrage haben alle zu stärkeren Preiserwartungen sowohl für Gold als auch für Silber beigetragen.

Für etablierte Produzenten wie Pan American Silver könnte dieses Umfeld höhere Einnahmen und stabile Cashflows unterstützen. Für aufstrebende Entwickler wie Tesoro Gold können höhere Goldpreise die Projektwirtschaftlichkeit, die Explorationsdynamik und das strategische Interesse der breiteren Bergbauindustrie beeinflussen.

Ob sich die Prognosen von UBS letztlich bewahrheiten, bleibt ungewiss. Doch die Veränderung der Analystenerwartungen unterstreicht einen breiteren Trend: Edelmetalle rücken erneut in den Mittelpunkt globaler Investmentdiskussionen.

Sollte sich Gold tatsächlich 6.200 US-Dollar nähern und Silber beginnen, neue historische Niveaus zu testen, könnte sich die Wirkung auf den gesamten Sektor erstrecken - von großen Produzenten bis hin zu frühen Explorationsunternehmen - und die Landschaft der Edelmetallindustrie in den kommenden Jahren nachhaltig verändern.

Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

Enthaltene Werte: CA6979001089,CA06849F1080,AU0000077208