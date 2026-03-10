Anzeige
WKN: A0LHKJ | ISIN: CA32076V1031 | Ticker-Symbol: FMV
Tradegate
09.03.26 | 21:54
22,670 Euro
+0,49 % +0,110
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
DAXglobal Gold Miners
1-Jahres-Chart
FIRST MAJESTIC SILVER CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FIRST MAJESTIC SILVER CORP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
22,59022,63009.03.
22,44022,67009.03.
Suneal Sandhu
10.03.2026 06:22 Uhr
123 Leser
Das Triple-Discovery-Setup, das der Markt noch nicht begriffen hat!!

Domestic Metals (ISIN: CA2569191018 WKN: A414WF SYM: DMCU) bestätigt ein seltenes geologisches Szenario: Ein mehrstufiges Kupfer-Gold-Silber-Distriktmodell in einer €9,5-Mio.-Firma - wenige Wochen vor dem Bohrstart.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Domestic Metals Corp. veröffentlicht.

Liebe Leser - es gibt Momente an den Rohstoffmärkten, in denen ein Story-Shift nicht langsam, nicht schleichend, sondern gewaltsam passiert.
Langjährige Leser wissen genau, wovon ich spreche.

Es ist der Moment, in dem aus einem "Ein-Ziel-Explorer" plötzlich etwas völlig anderes wird:

Ein Stacked District.
Mit mehreren mineralisierenden Zentren.
Mit Bonanza-Gehalten an der Oberfläche.
Mit Fingerabdrücken eines Major-Konzerns im geologischen Modell.
Mit Drill Targets, die in mehr als einer Richtung echte Discovery-Treffer erzeugen können.

Genau das - exakt das -??????? ist soeben beim Smart-Creek-Projekt von Domestic Metals (ISIN: CA2569191018 WKN: A414WF SYM: DMCU) in Montana geschehen.

Und dennoch liegt die Marktkapitalisierung bei gerade einmal €9,5 Millionen.

Für Leser, die bereits 10-Bagger mitgenommen haben - Hercules Metals, Snowline, AEG, Kodiak - ihr erkennt dieses Setup sofort.

Smart Creek verfügt jetzt über drei eigenständige Discovery-Motoren, alle bestätigt durch das neue Surface-Programm, alle wachsend, und jeder einzelne fähig, mit nur einer Bohrung aus einem Microcap über Nacht eine €200M-+-Discovery zu machen.

Dies ist das Fenster.
Dies ist der Moment.
Dies ist eine Story, die niemals lange billig bleibt.