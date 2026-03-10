Das Triple-Discovery-Setup, das der Markt noch nicht begriffen hat!!

Anzeige / Werbung
Domestic Metals (ISIN: CA2569191018 WKN: A414WF SYM: DMCU) bestätigt ein seltenes geologisches Szenario: Ein mehrstufiges Kupfer-Gold-Silber-Distriktmodell in einer €9,5-Mio.-Firma - wenige Wochen vor dem Bohrstart.
Dieser Artikel wird im Auftrag von Domestic Metals Corp. veröffentlicht.
Liebe Leser - es gibt Momente an den Rohstoffmärkten, in denen ein Story-Shift nicht langsam, nicht schleichend, sondern gewaltsam passiert.
Langjährige Leser wissen genau, wovon ich spreche.
Es ist der Moment, in dem aus einem "Ein-Ziel-Explorer" plötzlich etwas völlig anderes wird:
Ein Stacked District.
Mit mehreren mineralisierenden Zentren.
Mit Bonanza-Gehalten an der Oberfläche.
Mit Fingerabdrücken eines Major-Konzerns im geologischen Modell.
Mit Drill Targets, die in mehr als einer Richtung echte Discovery-Treffer erzeugen können.
Genau das - exakt das -??????? ist soeben beim Smart-Creek-Projekt von Domestic Metals (ISIN: CA2569191018 WKN: A414WF SYM: DMCU) in Montana geschehen.
Und dennoch liegt die Marktkapitalisierung bei gerade einmal €9,5 Millionen.
Für Leser, die bereits 10-Bagger mitgenommen haben - Hercules Metals, Snowline, AEG, Kodiak - ihr erkennt dieses Setup sofort.
Smart Creek verfügt jetzt über drei eigenständige Discovery-Motoren, alle bestätigt durch das neue Surface-Programm, alle wachsend, und jeder einzelne fähig, mit nur einer Bohrung aus einem Microcap über Nacht eine €200M-+-Discovery zu machen.
Dies ist das Fenster.
Dies ist der Moment.
Dies ist eine Story, die niemals lange billig bleibt.