RUMS! So schnell konnten Anleger gar nicht reagieren, wie am Freitag die Kurse für Gold und Silber in den Abgrund fielen. Erklärungen für diesen Abverkauf gab es viele: Da waren die Derivate-Positionen von Großbanken, die bei dem steilen Aufwärtstrend der letzten Wochen richtig schmerzten. Und dann kamen noch einige Spekulanten auf den Plan, denn auch sie wollten etwas abhaben vom Kuchen. Und schließlich auch ein Quäntchen Panik. Silber kollabierte um ganze 40 % von 122 auf 72 USD, während Gold um etwa 1.000 USD oder 20 % auf 4.600 USD korrigierte. Zu Anfang der Woche zeigt sich nun eine zarte Stabilisierung, aber die Volatilität bleibt. Das Umfeld bleibt aber fragil. Ein Lied davon singen können die Goldtitel Barrick Mining und DRC Gold. Blickt man über den Tellerrand auf den Bitcoin, dann rückt ein Verlierer in das Blickfeld: Strategy, das BTC-Asset-Management-Unternehmen von Michael Saylor. Wie geht der Schlamassel weiter?

