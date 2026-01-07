*Consumer Electronics Show, 6. bis 9. Januar, Las Vegas, Nevada, USA

Das sichere Betriebssystem (OS) von Thales unterstützt den Sicherheitschip von Samsung, der mit der CES 2026 "Best Cybersecurity Innovation"-Auszeichnung prämiert wurde.

Der Chip ist das erste eingebettete Secure Element (eSE), das Post-Quanten-Kryptografie (PQC) integriert und Geräte vor den Cyber-Bedrohungen der Zukunft schützt, die durch Quantencomputer ermöglicht werden.

Die quantenresistente Software und das Betriebssystem von Thales ermöglichen eine unübertroffene Leistung, Energieeffizienz und langfristigen Datenschutz.

Quantencomputer mit ihrer beispiellosen Rechenleistung werden letztendlich die heutigen Verschlüsselungsstandards herausfordern. Aus diesem Grund begrüßt Thales die CES 2026-Auszeichnung für den neuen post-quantum-fähigen Sicherheitschip von Samsung Electronics' System LSI Business, der das sichere Betriebssystem und die quantenresistenten Kryptografie-Bibliotheken von Thales enthält. Dieser Durchbruch stellt einen bedeutenden Fortschritt beim Schutz vernetzter Geräte sowohl vor aktuellen Cyberangriffen als auch vor zukünftigen Bedrohungen im Quantenzeitalter dar.

Das gehärtete Betriebssystem von Thales ermöglicht es dem preisgekrönten Sicherheitschip von Samsung, vom Moment des Einschaltens der Geräte an einen hardwarebasierten, quantenresistenten Schutz zu bieten. Letztendlich gewährleistet es, dass verschlüsselte Daten und Gerätezugangsdaten sowohl vor klassischen als auch vor Quantenangriffen geschützt bleiben, wodurch Vertraulichkeit, Integrität und langfristiges Vertrauen auch in einer Post-Quanten-Welt gewahrt bleiben.

Das Risiko ist nicht nur zukunftsorientiert: Böswillige Akteure können bereits heute verschlüsselte Daten abfangen und speichern und auf den Zeitpunkt warten, an dem die Quantenfähigkeit zur Entschlüsselung verfügbar ist ("jetzt ernten, später entschlüsseln"). Angesichts der zu erwartenden Leistungsfähigkeit des Quantencomputings könnten tatsächlich alle durch aktuelle Standards geschützten Daten (persönliche Identitäten, sensible Zugangsdaten und sogar die in vernetzten Geräten eingebetteten kryptografischen Schlüssel) offengelegt werden.

Die Betriebssystem- und PQC-Bibliotheken von Thales ermöglichen es dem Samsung-Chip, Kryptografie der nächsten Generation mit hoher Geschwindigkeit und reduziertem Strom- und Speicherverbrauch durchzuführen. Dies gewährleistet:

Quantenresistente Verschlüsselung und Authentifizierung.

Hochleistungsfähige kryptografische Operationen auf kleinstem Raum.

Langfristige Vertraulichkeit gegen Angriffe nach dem Prinzip "Jetzt ernten, später entschlüsseln".

"Wir sind sehr stolz darauf, bei dieser bahnbrechenden Errungenschaft mit Samsung System LSI zusammenzuarbeiten. Der S3SSE2A-Chip ist eine bahnbrechende Innovation, die robuste, zukunftssichere Sicherheit in einem energieeffizienten Design bietet. Dieser Durchbruch bestätigt, dass Post-Quanten-Sicherheit nicht nur für High-End-Systeme geeignet ist, sondern für alle vernetzten Geräte, von Unterhaltungselektronik bis hin zu umfangreichen IoT-Ökosystemen, unerlässlich ist. Gemeinsam haben unsere Unternehmen die Möglichkeiten der eingebetteten Cybersicherheit neu definiert und einen neuen Maßstab für die Branche gesetzt."

Eva Rudin, Vice President, Mobile Connectivity Solutions bei Thales

Hwa Yeal Yu, Vice President und Head des Entwicklungsteams für System-LSI-Sicherheits- und Stromversorgungsprodukte bei Samsung Electronics, fügte hinzu: "Samsung und Thales pflegen eine langjährige Zusammenarbeit im Bereich Sicherheit, und wir freuen uns, mit dem S3SSE2A die branchenweit erste PQC-Gesamtlösung vorstellen zu dürfen. Diese Lösung wurde von Anfang an gemeinsam entwickelt, um Hardware und Software zu integrieren, und bietet ein außergewöhnliches Maß an Sicherheit. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit Thales fortzusetzen, um Sicherheitslösungen für die nächste Generation vernetzter Geräte voranzutreiben."

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Technologien für die Bereiche Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Cyber Digital. Das Portfolio an innovativen Produkten und Dienstleistungen befasst sich mit mehreren großen Herausforderungen: Souveränität, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Inklusion.

Die Gruppe investiert jährlich mehr als 4 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung in Schlüsselbereichen, insbesondere für kritische Umgebungen wie künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Quanten- und Cloud-Technologien.

Thales beschäftigt mehr als 83.000 Mitarbeiter in 68 Ländern. 2024 erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von 20,6 Milliarden Euro.

