Silberrallye erst am Anfang?: Warum 50-Dollar-Silber noch immer billig ist

Silber zieht alleine davon: über 50 US-$/oz und neues Hoch - inflations- und M2-bereinigt aber noch weit vom 1980er-Äquivalent. Was die Rallye treibt und warum der Silberpreis weiter im Fokus bleibt.

Während der Goldpreis Ende November und in den ersten Dezembertagen nur mäßig zulegen konnte, durchbrach Silber in den letzten Tagen mit Schwung die Marke von 50 US-Dollar je Unze und erreichte wenig später auch das erst in diesem Herbst ausgebildete neue Allzeithoch bei 54 US-Dollar. Anschließend zogen die Notierungen weiter an und drangen schnell bis in den Bereich zwischen 58 und 59 US-Dollar vor.

Dass Silber innerhalb weniger Tage so schnell ansteigt, ist weniger bemerkenswert als die Tatsache, dass dieser Anstieg zu einer Zeit erfolgte, in der weder Gold noch die beiden anderen wichtigen weißen Edelmetalle Platin und Palladium starke Kursgewinne erzielen konnten. Mit anderen Worten: Silber ist derzeit nicht nur stark unterwegs, sondern auch noch alleine.

