Geologie, sinkende Förderung und ein verzerrtes Gold-Silber-Verhältnis - warum leicht zu erreichende Lagerstätten abgebaut sind und strukturelle Knappheit den Silberpreis auf Sicht stützt.

Jeder Markt hat seine Besonderheiten. Wer sie als Anleger nicht kennt oder sie gar kennt aber ignoriert, läuft unweigerlich Gefahr, von diesen Eigenheiten des Marktes eines Tages überrannt zu werden. Was für Märkte allgemein gilt, gilt selbstverständlich auch für die Rohstoffmärkte und hier ganz besonders für Silber, denn dieses weist einige Besonderheiten auf, die bei anderen Rohstoffen so nicht anzutreffen sind.

Ein Teil dieser speziellen Eigenschaften ist geologischer Natur. Bekannt ist vielen Rohstoffanlegern, dass Silber in den obersten Schichten der Erdkruste etwa 17 Mal häufiger vorkommt als das Gold. Trotzdem müssen derzeit - je nach Tageskurs - knapp 80 Unzen Silber auf den Tisch gelegt werden, um eine Unze Gold zu kaufen. Aus rein geologischer Sicht macht ein derart hohes Gold-Silber-Verhältnis nicht viel Sinn, denn es suggeriert einen Überfluss an Silber, den es in dieser Form auf der Erde nicht gibt.

Silber knapper als gedacht: Warum das Gold-Silber-Verhältnis kippen könnte

