Silber-Rallye 2025 - Silber erreicht 66 US-Dollar, lässt Gold jetzt hinter sich!

Silber-Rallye 2025: Silberpreis knackt 66,87 US-$ und Allzeithoch, lässt Gold zurück - Investmentnachfrage, US-Einstufung als kritischer Rohstoff & Industrieboom treiben; hohe Chancen aber auch Risiken.

Silber steht zum Jahresende 2025 so stark im Fokus wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Getrieben von massiver Investmentnachfrage, der Einstufung als kritischer Rohstoff in den USA und anhaltend spekulativem Interesse hat der Silberpreis ein neues Allzeithoch markiert.

Erstmals kletterte Silber über die Marke von 65 US-Dollar je Unze und notierte in der Spitze sogar bei 66,87 US-Dollar. Damit hat sich der Preis für das Edelmetall seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt - ein Plus von über 120 Prozent - und schlägt selbst die beeindruckende Rallye des Goldpreises deutlich.

Silber-Rallye 2025: Silber erreicht 66 US-Dollar und lässt Gold jetzt klar hinter sich

