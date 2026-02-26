Tincorp Metals Inc. hat eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme des Santa-Barbara-Gold-Kupfer-Projekts von Silvercorp Metals Inc. in Ecuador abgeschlossen. Parallel dazu plant das Unternehmen eine Kapitalerhöhung von bis zu 16 Mio. C$. Das Projekt liegt im bedeutenden Zamora-Kupfer-Gold-Gürtel, verfügt über historische Ressourcen und basiert auf umfangreichen Explorationsdaten früherer Betreiber.



Nach Abschluss der Transaktion will Tincorp ein Bohrprogramm mit einer Länge von 10.000 Metern starten, um bestehende Ergebnisse zu bestätigen und die Ressource auszubauen. Die Übernahme erfolgt durch die Ausgabe von Aktien im Wert von 6 Mio. C$ sowie gestaffelten Zahlungen von insgesamt 13,5 Mio. US$. Zusätzlich erhalten die Verkäufer eine 1,5-prozentige NSR-Royalty. Die Finanzierung soll über ein Brokered und ein Non-Brokered Offering von Subscription Receipts zu je 0,40 C$ erfolgen. Nach Erfüllung bestimmter Bedingungen sollen diese in Aktien und Warrants umgewandelt werden.



Sowohl die Transaktion als auch die Finanzierung gelten als "Related Party Transactions" und erfordern daher umfangreiche Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der Minderheitsaktionäre. Die endgültige Abwicklung wird bis Ende April 2026 erwartet.



Tincorp ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das 100% des Porvenir-Projekts besitzt und eine Vereinbarung zum Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung am nahegelegenen SF-Projekt unterzeichnet hat. Beide Projekte befinden sich 70 Kilometer südöstlich von Oruro in Bolivien.





