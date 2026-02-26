Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 26.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Während Washington Kupfer strategisch erklärt, schärft diese Aktie ihr Modell
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0EAS0 | ISIN: CA82835P1036 | Ticker-Symbol: S9Y
Tradegate
26.02.26 | 13:23
10,820 Euro
-2,79 % -0,310
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
SILVERCORP METALS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SILVERCORP METALS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
10,82010,93013:27
10,82010,93013:23
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
SILVERCORP METALS
SILVERCORP METALS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
SILVERCORP METALS INC10,820-2,79 %
TINCORP METALS INC--
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.