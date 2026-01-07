Die Barrick Mining-Aktie ist mit viel Schwung ins neue Jahr gestartet und profitiert weiterhin von den steigenden Edelmetallpreisen. Geht die Rallye nach dem starken Vorjahr auch in 2026 weiter? Goldpreise legen weiter zu Der kanadische Bergbauriese hat ein fantastisches Jahr hinter sich. Mit Kurszuwächsen von fast +155% war 2025 das beste Börsenjahr des Konzerns nach dem Rekordjahr von 1987. Und auch das neue Jahr hat schwungvoll begonnen. Nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de