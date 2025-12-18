DJ PTA-DD: Weng Fine Art AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Monheim am Rhein (pta000/18.12.2025/17:18 UTC+1) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Rüdiger K. Weng 2 Grund der Meldung a) Position/Status In enger Beziehung b) Erstmeldung Rüdiger K. Weng Sonstige Führungsperson Geschäftsführung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Weng Fine Art AG b) LEI 529900MWSW56LJ8TRZ61 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung DE0005181606 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 4,93 EUR 4.930,00 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 4,93 EUR 4.930,00 EUR e) Datum des Geschäfts 17.12.2025 UTC+1 f) Ort des Geschäfts XETRA Frankfurt (Main) MIC XETR (Xetra)
Aussender: Weng Fine Art AG
ISIN(s): DE0005181606 (Aktie)
