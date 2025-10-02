|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AQUILA ENERGY EFFICIENCY TRUST PLC
|GB00BN6JYS78
|0,04 GBP
|0,0459 EUR
|ARB CORPORATION LIMITED
|AU000000ARB5
|0,35 AUD
|0,1972 EUR
|ARCONTECH GROUP PLC
|GB00BDBBJZ03
|0,04 GBP
|0,0459 EUR
|CAMPBELLS COMPANY
|US1344291091
|0,39 USD
|0,3324 EUR
|COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB
|SE0007158829
|0,5 SEK
|0,0454 EUR
|DENTALCORP HOLDINGS LTD
|CA24874B1085
|0,025 CAD
|0,0152 EUR
|DYNAGREEN ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP ...
|CNE100001SH0
|0,1 CNY
|0,0119 EUR
|EUROPEAN OPPORTUNITIES TRUST PLC
|GB0000197722
|0,02 GBP
|0,0229 EUR
|F&C INVESTMENT TRUST PLC
|GB0003466074
|0,038 GBP
|0,0436 EUR
|FRONTERA ENERGY CORPORATION
|CA35905B1076
|0,0625 CAD
|0,0382 EUR
|HENRY BOOT PLC
|GB0001110096
|0,0324 GBP
|0,0372 EUR
|HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD
|CNE1000003D8
|0,0984 HKD
|0,0107 EUR
|JOHNSON SERVICE GROUP PLC
|GB0004762810
|0,016 GBP
|0,0183 EUR
|LAW DEBENTURE CORPORATION PLC
|GB0031429219
|0,0837 GBP
|0,0962 EUR
|LSL PROPERTY SERVICES PLC
|GB00B1G5HX72
|0,04 GBP
|0,0459 EUR
|PROGRESSIVE CORPORATION
|US7433151039
|0,1 USD
|0,0852 EUR
|REPUBLIC SERVICES INC
|US7607591002
|0,625 USD
|0,5327 EUR
|SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LTD
|HK0639031506
|0,06 HKD
|0,0065 EUR
|SKELLERUP HOLDINGS LTD
|NZSKXE0001S8
|0,165 NZD
|0,0818 EUR
|SKILLCAST GROUP PLC
|GB00BNLXS042
|0,002 GBP
|0,0023 EUR
|SMITH & WESSON BRANDS INC
|US8317541063
|0,13 USD
|EUR
|TAALERI OYJ
|FI4000062195
|-
|0,25 EUR
|VILLAGE SUPER MARKET INC
|US9271074091
|0,25 USD
|0,213 EUR
