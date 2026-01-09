Anzeige
WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
09.01.26 | 08:10
8,400 Euro
+1,20 % +0,100
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
8,4008,75008:57
PR Newswire
09.01.2026 08:06 Uhr
Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 09

Bodycotewww.bodycote.com

9 January 2026

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

8 January 2026

Aggregate number of ordinary shares purchased:

41,000

Highest price paid per share (pence per share):

739.00p

Lowest price paid per share (pence per share):

725.50p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

730.38p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 173,332,521 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 3,977,883 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 18,123,651 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

102

727.5

08/01/2026 08:03:58

00507912563TRLO1.1.1

XLON

57

727.5

08/01/2026 08:03:58

00507912564TRLO1.1.1

XLON

141

727.5

08/01/2026 08:06:10

00507913277TRLO1.1.1

XLON

65

727

08/01/2026 08:06:38

00507913497TRLO1.1.1

BATE

153

727.5

08/01/2026 08:08:01

00507913929TRLO1.1.1

XLON

111

727.5

08/01/2026 08:10:01

00507914595TRLO1.1.1

XLON

61

727

08/01/2026 08:11:21

00507914991TRLO1.1.1

BATE

20

726

08/01/2026 08:11:23

00507914993TRLO1.1.1

TRQX

2

726

08/01/2026 08:11:23

00507914994TRLO1.1.1

CHIX

29

726

08/01/2026 08:11:23

00507914995TRLO1.1.1

CHIX

31

726

08/01/2026 08:11:23

00507914996TRLO1.1.1

CHIX

318

731.5

08/01/2026 08:17:20

00507916486TRLO1.1.1

XLON

32

731.5

08/01/2026 08:17:25

00507916497TRLO1.1.1

CHIX

10

731

08/01/2026 08:17:25

00507916498TRLO1.1.1

TRQX

8

731

08/01/2026 08:26:54

00507918797TRLO1.1.1

AQXE

62

731.5

08/01/2026 08:26:54

00507918796TRLO1.1.1

BATE

10

731

08/01/2026 08:26:54

00507918798TRLO1.1.1

TRQX

165

731

08/01/2026 08:26:54

00507918799TRLO1.1.1

XLON

70

732

08/01/2026 08:35:05

00507920807TRLO1.1.1

BATE

9

732.5

08/01/2026 08:35:23

00507920872TRLO1.1.1

CHIX

22

732.5

08/01/2026 08:35:23

00507920873TRLO1.1.1

CHIX

1

732

08/01/2026 08:35:51

00507920965TRLO1.1.1

TRQX

9

732

08/01/2026 08:36:56

00507921213TRLO1.1.1

AQXE

36

732

08/01/2026 08:36:56

00507921214TRLO1.1.1

CHIX

9

732

08/01/2026 08:36:56

00507921215TRLO1.1.1

TRQX

135

732

08/01/2026 08:36:56

00507921217TRLO1.1.1

XLON

435

732

08/01/2026 08:36:56

00507921216TRLO1.1.1

XLON

10

731

08/01/2026 08:39:17

00507921734TRLO1.1.1

TRQX

45

731

08/01/2026 08:39:29

00507921756TRLO1.1.1

BATE

7

732

08/01/2026 08:39:51

00507921873TRLO1.1.1

AQXE

135

731

08/01/2026 08:40:17

00507922026TRLO1.1.1

XLON

29

731

08/01/2026 08:41:31

00507922428TRLO1.1.1

CHIX

313

730.5

08/01/2026 08:48:54

00507924406TRLO1.1.1

XLON

1

730.5

08/01/2026 08:52:53

00507925507TRLO1.1.1

XLON

72

730.5

08/01/2026 08:52:53

00507925508TRLO1.1.1

XLON

72

730.5

08/01/2026 08:52:53

00507925509TRLO1.1.1

XLON

24

730.5

08/01/2026 08:52:53

00507925511TRLO1.1.1

XLON

28

730.5

08/01/2026 08:52:53

00507925510TRLO1.1.1

CHIX

38

730.5

08/01/2026 08:52:53

00507925512TRLO1.1.1

XLON

149

730.5

08/01/2026 08:55:02

00507925956TRLO1.1.1

XLON

16

730

08/01/2026 08:56:27

00507926310TRLO1.1.1

AQXE

10

730

08/01/2026 08:56:27

00507926311TRLO1.1.1

TRQX

63

730

08/01/2026 08:56:30

00507926324TRLO1.1.1

BATE

75

730

08/01/2026 08:56:30

00507926325TRLO1.1.1

BATE

31

729.5

08/01/2026 08:57:39

00507926576TRLO1.1.1

CHIX

10

730

08/01/2026 09:17:59

00507931131TRLO1.1.1

XLON

147

730

08/01/2026 09:17:59

00507931132TRLO1.1.1

XLON

32

730

08/01/2026 09:18:46

00507931315TRLO1.1.1

CHIX

10

730

08/01/2026 09:33:23

00507934355TRLO1.1.1

XLON

142

730

08/01/2026 09:33:23

00507934354TRLO1.1.1

XLON

66

730

08/01/2026 09:33:23

00507934356TRLO1.1.1

XLON

10

730.5

08/01/2026 09:50:03

00507937811TRLO1.1.1

XLON

300

730.5

08/01/2026 09:50:03

00507937810TRLO1.1.1

XLON

10

730.5

08/01/2026 09:52:07

00507938239TRLO1.1.1

XLON

10

731.5

08/01/2026 09:53:25

00507938498TRLO1.1.1

CHIX

24

731.5

08/01/2026 09:53:25

00507938499TRLO1.1.1

CHIX

40

731.5

08/01/2026 10:01:38

00507939940TRLO1.1.1

CHIX

31

731.5

08/01/2026 10:01:38

00507939944TRLO1.1.1

CHIX

37

731.5

08/01/2026 10:01:38

00507939943TRLO1.1.1

CHIX

79

731.5

08/01/2026 10:01:38

00507939942TRLO1.1.1

BATE

158

731.5

08/01/2026 10:01:38

00507939941TRLO1.1.1

BATE

272

731.5

08/01/2026 10:01:38

00507939945TRLO1.1.1

XLON

405

731.5

08/01/2026 10:01:38

00507939946TRLO1.1.1

XLON

119

731.5

08/01/2026 10:01:38

00507939948TRLO1.1.1

XLON

163

731.5

08/01/2026 10:01:38

00507939947TRLO1.1.1

XLON

64

732.5

08/01/2026 10:05:18

00507940608TRLO1.1.1

BATE

10

732.5

08/01/2026 10:10:52

00507941709TRLO1.1.1

CHIX

27

732.5

08/01/2026 10:10:52

00507941710TRLO1.1.1

CHIX

12

732

08/01/2026 10:10:52

00507941713TRLO1.1.1

TRQX

78

732

08/01/2026 10:10:52

00507941711TRLO1.1.1

XLON

85

732

08/01/2026 10:10:52

00507941712TRLO1.1.1

XLON

12

732

08/01/2026 10:10:52

00507941715TRLO1.1.1

TRQX

36

732

08/01/2026 10:10:52

00507941714TRLO1.1.1

TRQX

122

731

08/01/2026 10:11:32

00507941854TRLO1.1.1

XLON

63

731

08/01/2026 10:13:00

00507942242TRLO1.1.1

BATE

28

731

08/01/2026 10:15:34

00507942739TRLO1.1.1

XLON

164

731

08/01/2026 10:15:34

00507942740TRLO1.1.1

XLON

12

732

08/01/2026 10:16:38

00507942942TRLO1.1.1

TRQX

10

732

08/01/2026 10:26:26

00507944914TRLO1.1.1

TRQX

2

732

08/01/2026 10:26:26

00507944915TRLO1.1.1

TRQX

65

731

08/01/2026 10:32:20

00507946280TRLO1.1.1

BATE

91

731

08/01/2026 10:32:20

00507946279TRLO1.1.1

BATE

31

731

08/01/2026 10:32:20

00507946281TRLO1.1.1

CHIX

38

731

08/01/2026 10:32:20

00507946282TRLO1.1.1

CHIX

43

731

08/01/2026 10:32:20

00507946284TRLO1.1.1

XLON

58

731

08/01/2026 10:32:20

00507946283TRLO1.1.1

XLON

370

731

08/01/2026 10:32:20

00507946285TRLO1.1.1

XLON

145

731

08/01/2026 10:32:20

00507946287TRLO1.1.1

XLON

153

731

08/01/2026 10:32:20

00507946286TRLO1.1.1

XLON

8

731

08/01/2026 10:32:43

00507946342TRLO1.1.1

AQXE

64

731

08/01/2026 10:32:43

00507946343TRLO1.1.1

AQXE

12

731

08/01/2026 10:34:30

00507946645TRLO1.1.1

TRQX

31

731

08/01/2026 10:36:29

00507947159TRLO1.1.1

CHIX

8

731

08/01/2026 10:36:37

00507947176TRLO1.1.1

AQXE

145

731

08/01/2026 10:37:30

00507947416TRLO1.1.1

XLON

66

731

08/01/2026 10:39:00

00507947733TRLO1.1.1

BATE

12

731

08/01/2026 10:41:52

00507948249TRLO1.1.1

TRQX

258

731

08/01/2026 10:41:56

00507948262TRLO1.1.1

XLON

8

731

08/01/2026 10:42:01

00507948279TRLO1.1.1

AQXE

33

731.5

08/01/2026 10:44:00

00507948771TRLO1.1.1

CHIX

38

731

08/01/2026 10:44:28

00507948905TRLO1.1.1

XLON

156

731

08/01/2026 10:44:28

00507948904TRLO1.1.1

XLON

336

731.5

08/01/2026 10:56:30

00507951329TRLO1.1.1

XLON

10

731

08/01/2026 10:56:41

00507951354TRLO1.1.1

AQXE

83

731

08/01/2026 10:56:41

00507951355TRLO1.1.1

BATE

14

731

08/01/2026 10:56:41

00507951357TRLO1.1.1

TRQX

35

731

08/01/2026 10:56:41

00507951356TRLO1.1.1

CHIX

63

731

08/01/2026 10:58:41

00507951773TRLO1.1.1

BATE

83

731

08/01/2026 10:58:43

00507951783TRLO1.1.1

XLON

89

731

08/01/2026 10:58:43

00507951782TRLO1.1.1

XLON

182

731

08/01/2026 10:58:43

00507951784TRLO1.1.1

XLON

12

731

08/01/2026 10:58:59

00507951854TRLO1.1.1

TRQX

8

731

08/01/2026 10:59:01

00507951860TRLO1.1.1

AQXE

41

730.5

08/01/2026 11:00:44

00507952114TRLO1.1.1

CHIX

11

730.5

08/01/2026 11:09:23

00507953705TRLO1.1.1

XLON

22

730.5

08/01/2026 11:09:23

00507953706TRLO1.1.1

XLON

11

730.5

08/01/2026 11:09:23

00507953709TRLO1.1.1

XLON

33

730.5

08/01/2026 11:09:23

00507953707TRLO1.1.1

XLON

33

730.5

08/01/2026 11:09:23

00507953708TRLO1.1.1

XLON

26

730.5

08/01/2026 11:09:29

00507953723TRLO1.1.1

CHIX

64

731

08/01/2026 11:11:25

00507954136TRLO1.1.1

BATE

69

730.5

08/01/2026 11:11:36

00507954171TRLO1.1.1

XLON

169

730.5

08/01/2026 11:11:36

00507954173TRLO1.1.1

XLON

202

730.5

08/01/2026 11:11:36

00507954172TRLO1.1.1

XLON

1

730

08/01/2026 11:16:16

00507955127TRLO1.1.1

AQXE

45

730.5

08/01/2026 11:16:56

00507955234TRLO1.1.1

XLON

69

730.5

08/01/2026 11:16:56

00507955235TRLO1.1.1

XLON

38

730.5

08/01/2026 11:16:56

00507955237TRLO1.1.1

XLON

58

730.5

08/01/2026 11:16:56

00507955236TRLO1.1.1

XLON

36

730.5

08/01/2026 11:17:33

00507955355TRLO1.1.1

CHIX

11

730.5

08/01/2026 11:18:37

00507955572TRLO1.1.1

AQXE

75

730.5

08/01/2026 11:19:03

00507955649TRLO1.1.1

BATE

10

730.5

08/01/2026 11:21:01

00507956027TRLO1.1.1

AQXE

10

730.5

08/01/2026 11:30:20

00507958055TRLO1.1.1

XLON

10

730.5

08/01/2026 11:30:20

00507958056TRLO1.1.1

XLON

32

730.5

08/01/2026 11:45:10

00507961456TRLO1.1.1

CHIX

34

730.5

08/01/2026 11:45:10

00507961458TRLO1.1.1

CHIX

70

730.5

08/01/2026 11:45:10

00507961457TRLO1.1.1

BATE

71

730.5

08/01/2026 11:45:10

00507961459TRLO1.1.1

BATE

110

730.5

08/01/2026 11:45:10

00507961460TRLO1.1.1

XLON

145

730.5

08/01/2026 11:45:10

00507961461TRLO1.1.1

XLON

240

730.5

08/01/2026 11:45:10

00507961462TRLO1.1.1

XLON

125

730.5

08/01/2026 11:45:10

00507961463TRLO1.1.1

XLON

130

730.5

08/01/2026 11:45:10

00507961464TRLO1.1.1

XLON

10

730.5

08/01/2026 11:45:10

00507961465TRLO1.1.1

AQXE

10

730.5

08/01/2026 11:45:10

00507961466TRLO1.1.1

AQXE

12

730

08/01/2026 11:45:27

00507961530TRLO1.1.1

TRQX

10

730

08/01/2026 11:45:27

00507961531TRLO1.1.1

TRQX

12

730

08/01/2026 11:45:27

00507961532TRLO1.1.1

TRQX

12

730

08/01/2026 11:45:27

00507961533TRLO1.1.1

TRQX

177

729

08/01/2026 11:49:37

00507962634TRLO1.1.1

XLON

12

729.5

08/01/2026 11:51:44

00507963200TRLO1.1.1

TRQX

41

729.5

08/01/2026 11:54:39

00507964061TRLO1.1.1

CHIX

33

729

08/01/2026 11:55:50

00507964365TRLO1.1.1

BATE

39

729

08/01/2026 11:55:50

00507964364TRLO1.1.1

BATE

69

729

08/01/2026 11:56:12

00507964420TRLO1.1.1

XLON

6

729

08/01/2026 11:56:12

00507964422TRLO1.1.1

XLON

48

729

08/01/2026 11:56:12

00507964421TRLO1.1.1

XLON

10

729.5

08/01/2026 11:57:52

00507964879TRLO1.1.1

AQXE

8

727.5

08/01/2026 12:03:07

00507965947TRLO1.1.1

XLON

124

727.5

08/01/2026 12:03:07

00507965946TRLO1.1.1

XLON

14

727.5

08/01/2026 12:04:22

00507966224TRLO1.1.1

TRQX

35

727.5

08/01/2026 12:04:33

00507966283TRLO1.1.1

CHIX

55

727.5

08/01/2026 12:05:31

00507966452TRLO1.1.1

XLON

9

727.5

08/01/2026 12:05:31

00507966454TRLO1.1.1

XLON

54

727.5

08/01/2026 12:05:31

00507966453TRLO1.1.1

XLON

100

727.5

08/01/2026 12:05:31

00507966455TRLO1.1.1

XLON

37

727.5

08/01/2026 12:05:31

00507966456TRLO1.1.1

XLON

9

727.5

08/01/2026 12:06:27

00507966594TRLO1.1.1

AQXE

228

727.5

08/01/2026 12:10:44

00507968076TRLO1.1.1

XLON

35

727.5

08/01/2026 12:13:06

00507968437TRLO1.1.1

CHIX

9

727.5

08/01/2026 12:13:07

00507968447TRLO1.1.1

AQXE

154

727.5

08/01/2026 12:13:21

00507968473TRLO1.1.1

XLON

10

728

08/01/2026 12:32:51

00507971568TRLO1.1.1

XLON

10

728

08/01/2026 12:32:51

00507971569TRLO1.1.1

XLON

73

728

08/01/2026 12:34:38

00507971824TRLO1.1.1

BATE

86

728

08/01/2026 12:34:38

00507971823TRLO1.1.1

BATE

36

728

08/01/2026 12:34:38

00507971827TRLO1.1.1

CHIX

64

728

08/01/2026 12:34:38

00507971825TRLO1.1.1

BATE

82

728

08/01/2026 12:34:38

00507971826TRLO1.1.1

BATE

10

728

08/01/2026 12:34:38

00507971829TRLO1.1.1

AQXE

12

728

08/01/2026 12:34:38

00507971830TRLO1.1.1

AQXE

59

728

08/01/2026 12:34:38

00507971828TRLO1.1.1

CHIX

8

728

08/01/2026 12:34:38

00507971831TRLO1.1.1

AQXE

10

728

08/01/2026 12:34:38

00507971833TRLO1.1.1

XLON

14

728

08/01/2026 12:34:38

00507971832TRLO1.1.1

TRQX

28

728

08/01/2026 12:34:38

00507971835TRLO1.1.1

TRQX

161

728

08/01/2026 12:34:38

00507971836TRLO1.1.1

XLON

384

728

08/01/2026 12:34:38

00507971834TRLO1.1.1

XLON

139

728

08/01/2026 12:34:38

00507971839TRLO1.1.1

XLON

139

728

08/01/2026 12:34:38

00507971840TRLO1.1.1

XLON

164

728

08/01/2026 12:34:38

00507971838TRLO1.1.1

XLON

59

728

08/01/2026 12:36:35

00507972211TRLO1.1.1

BATE

2

728

08/01/2026 12:36:35

00507972212TRLO1.1.1

BATE

14

728

08/01/2026 12:38:13

00507972529TRLO1.1.1

TRQX

118

727.5

08/01/2026 12:39:28

00507972709TRLO1.1.1

XLON

39

727.5

08/01/2026 12:39:28

00507972710TRLO1.1.1

XLON

32

727.5

08/01/2026 12:39:31

00507972718TRLO1.1.1

XLON

7

728

08/01/2026 12:40:24

00507972851TRLO1.1.1

CHIX

21

728

08/01/2026 12:40:24

00507972850TRLO1.1.1

CHIX

3

728

08/01/2026 12:40:24

00507972852TRLO1.1.1

CHIX

1

728

08/01/2026 12:41:21

00507973068TRLO1.1.1

CHIX

22

728.5

08/01/2026 12:43:50

00507973611TRLO1.1.1

XLON

67

728.5

08/01/2026 12:43:50

00507973610TRLO1.1.1

XLON

56

728.5

08/01/2026 12:43:50

00507973612TRLO1.1.1

XLON

227

729

08/01/2026 12:47:03

00507974163TRLO1.1.1

XLON

74

729

08/01/2026 12:47:45

00507974344TRLO1.1.1

BATE

13

729

08/01/2026 12:47:57

00507974388TRLO1.1.1

TRQX

70

729.5

08/01/2026 12:54:33

00507975493TRLO1.1.1

BATE

12

729

08/01/2026 12:58:56

00507976251TRLO1.1.1

XLON

24

729

08/01/2026 12:58:56

00507976252TRLO1.1.1

XLON

36

729

08/01/2026 12:58:56

00507976253TRLO1.1.1

XLON

36

729

08/01/2026 12:58:56

00507976254TRLO1.1.1

XLON

34

729

08/01/2026 12:58:56

00507976257TRLO1.1.1

CHIX

39

729

08/01/2026 12:58:56

00507976255TRLO1.1.1

CHIX

14

729

08/01/2026 12:58:56

00507976258TRLO1.1.1

TRQX

49

729

08/01/2026 12:58:56

00507976259TRLO1.1.1

XLON

157

729

08/01/2026 12:58:56

00507976260TRLO1.1.1

XLON

136

729

08/01/2026 13:01:11

00507976783TRLO1.1.1

XLON

138

729

08/01/2026 13:01:11

00507976782TRLO1.1.1

XLON

71

729.5

08/01/2026 13:02:46

00507977082TRLO1.1.1

BATE

29

729

08/01/2026 13:04:06

00507977302TRLO1.1.1

XLON

10

729

08/01/2026 13:04:58

00507977427TRLO1.1.1

XLON

138

729

08/01/2026 13:04:58

00507977426TRLO1.1.1

XLON

12

729

08/01/2026 13:04:58

00507977428TRLO1.1.1

XLON

10

730

08/01/2026 13:20:24

00507980660TRLO1.1.1

XLON

42

730

08/01/2026 13:20:24

00507980659TRLO1.1.1

XLON

100

730.5

08/01/2026 13:20:31

00507980685TRLO1.1.1

XLON

68

730.5

08/01/2026 13:20:31

00507980686TRLO1.1.1

XLON

22

730.5

08/01/2026 13:20:32

00507980689TRLO1.1.1

CHIX

2

730.5

08/01/2026 13:20:32

00507980691TRLO1.1.1

CHIX

8

730.5

08/01/2026 13:20:32

00507980690TRLO1.1.1

CHIX

3

731

08/01/2026 13:21:07

00507980917TRLO1.1.1

XLON

7

731

08/01/2026 13:21:07

00507980916TRLO1.1.1

XLON

342

731

08/01/2026 13:21:07

00507980918TRLO1.1.1

XLON

36

731

08/01/2026 13:22:54

00507981307TRLO1.1.1

CHIX

26

731

08/01/2026 13:23:07

00507981361TRLO1.1.1

XLON

79

731

08/01/2026 13:23:07

00507981360TRLO1.1.1

XLON

80

731.5

08/01/2026 13:25:03

00507981842TRLO1.1.1

XLON

102

731.5

08/01/2026 13:25:03

00507981843TRLO1.1.1

XLON

164

731.5

08/01/2026 13:25:03

00507981844TRLO1.1.1

XLON

29

731

08/01/2026 13:25:33

00507981971TRLO1.1.1

CHIX

34

731

08/01/2026 13:25:33

00507981972TRLO1.1.1

CHIX

13

731

08/01/2026 13:25:33

00507981974TRLO1.1.1

TRQX

27

731

08/01/2026 13:25:33

00507981973TRLO1.1.1

TRQX

262

731

08/01/2026 13:28:27

00507982558TRLO1.1.1

XLON

38

731

08/01/2026 13:29:29

00507982760TRLO1.1.1

CHIX

13

731

08/01/2026 13:29:29

00507982761TRLO1.1.1

TRQX

36

731

08/01/2026 13:32:10

00507983325TRLO1.1.1

XLON

64

731

08/01/2026 13:32:10

00507983326TRLO1.1.1

XLON

81

731

08/01/2026 13:32:10

00507983327TRLO1.1.1

XLON

5

730.5

08/01/2026 13:35:51

00507984240TRLO1.1.1

BATE

12

731

08/01/2026 13:35:52

00507984242TRLO1.1.1

TRQX

36

731

08/01/2026 13:37:08

00507984506TRLO1.1.1

CHIX

28

731

08/01/2026 13:40:58

00507985453TRLO1.1.1

XLON

145

731

08/01/2026 13:40:58

00507985454TRLO1.1.1

XLON

13

731

08/01/2026 13:42:28

00507985837TRLO1.1.1

TRQX

348

731

08/01/2026 13:43:23

00507986009TRLO1.1.1

XLON

28

731

08/01/2026 13:44:37

00507986271TRLO1.1.1

CHIX

2

730.5

08/01/2026 13:46:10

00507986642TRLO1.1.1

BATE

9

730.5

08/01/2026 13:46:10

00507986645TRLO1.1.1

AQXE

53

730.5

08/01/2026 13:46:10

00507986643TRLO1.1.1

AQXE

66

730.5

08/01/2026 13:46:10

00507986644TRLO1.1.1

BATE

63

730.5

08/01/2026 13:46:10

00507986646TRLO1.1.1

BATE

72

730.5

08/01/2026 13:46:10

00507986647TRLO1.1.1

BATE

83

730.5

08/01/2026 13:46:10

00507986648TRLO1.1.1

BATE

9

730.5

08/01/2026 13:46:10

00507986650TRLO1.1.1

AQXE

10

730.5

08/01/2026 13:46:10

00507986651TRLO1.1.1

AQXE

94

730.5

08/01/2026 13:46:10

00507986649TRLO1.1.1

BATE

8

730.5

08/01/2026 13:46:10

00507986653TRLO1.1.1

AQXE

69

730

08/01/2026 13:46:34

00507986806TRLO1.1.1

XLON

102

730

08/01/2026 13:46:34

00507986805TRLO1.1.1

XLON

8

730

08/01/2026 13:48:20

00507987239TRLO1.1.1

BATE

68

730

08/01/2026 13:48:20

00507987238TRLO1.1.1

BATE

156

730

08/01/2026 13:49:50

00507987483TRLO1.1.1

XLON

13

730

08/01/2026 13:50:11

00507987577TRLO1.1.1

TRQX

34

730

08/01/2026 13:50:26

00507987637TRLO1.1.1

CHIX

10

729.5

08/01/2026 13:51:02

00507987752TRLO1.1.1

AQXE

8

728.5

08/01/2026 13:57:44

00507989552TRLO1.1.1

AQXE

193

728.5

08/01/2026 13:57:44

00507989553TRLO1.1.1

XLON

66

728.5

08/01/2026 13:58:04

00507989687TRLO1.1.1

BATE

8

728.5

08/01/2026 13:58:04

00507989688TRLO1.1.1

BATE

153

727.5

08/01/2026 13:58:16

00507989717TRLO1.1.1

XLON

12

727.5

08/01/2026 13:58:30

00507989794TRLO1.1.1

TRQX

32

727

08/01/2026 13:59:44

00507990119TRLO1.1.1

CHIX

54

726

08/01/2026 14:00:21

00507990411TRLO1.1.1

XLON

69

726

08/01/2026 14:00:21

00507990412TRLO1.1.1

XLON

161

726.5

08/01/2026 14:05:50

00507991789TRLO1.1.1

XLON

77

725.5

08/01/2026 14:08:16

00507992602TRLO1.1.1

XLON

42

725.5

08/01/2026 14:08:16

00507992603TRLO1.1.1

XLON

13

726.5

08/01/2026 14:13:19

00507993999TRLO1.1.1

BATE

10

726.5

08/01/2026 14:13:19

00507994000TRLO1.1.1

BATE

20

726.5

08/01/2026 14:13:19

00507994001TRLO1.1.1

BATE

30

726.5

08/01/2026 14:13:19

00507994002TRLO1.1.1

BATE

39

726.5

08/01/2026 14:13:19

00507994003TRLO1.1.1

BATE

206

726.5

08/01/2026 14:17:00

00507995083TRLO1.1.1

XLON

18

727

08/01/2026 14:17:06

00507995100TRLO1.1.1

TRQX

54

726.5

08/01/2026 14:17:32

00507995197TRLO1.1.1

CHIX

224

726.5

08/01/2026 14:17:32

00507995198TRLO1.1.1

XLON

48

726.5

08/01/2026 14:19:32

00507996118TRLO1.1.1

XLON

88

726.5

08/01/2026 14:19:32

00507996119TRLO1.1.1

XLON

18

727

08/01/2026 14:21:20

00507996714TRLO1.1.1

TRQX

60

726.5

08/01/2026 14:21:39

00507996786TRLO1.1.1

XLON

12

726.5

08/01/2026 14:21:39

00507996787TRLO1.1.1

XLON

153

726.5

08/01/2026 14:21:39

00507996789TRLO1.1.1

XLON

54

726.5

08/01/2026 14:24:44

00507997644TRLO1.1.1

CHIX

171

726.5

08/01/2026 14:24:44

00507997645TRLO1.1.1

XLON

17

726

08/01/2026 14:25:42

00507997887TRLO1.1.1

AQXE

17

726

08/01/2026 14:25:42

00507997888TRLO1.1.1

AQXE

134

726.5

08/01/2026 14:26:54

00507998263TRLO1.1.1

BATE

20

727.5

08/01/2026 14:32:13

00508001455TRLO1.1.1

TRQX

57

727

08/01/2026 14:33:45

00508002325TRLO1.1.1

CHIX

117

727

08/01/2026 14:33:45

00508002324TRLO1.1.1

BATE

216

727

08/01/2026 14:33:45

00508002326TRLO1.1.1

XLON

162

727

08/01/2026 14:33:45

00508002327TRLO1.1.1

XLON

212

727

08/01/2026 14:33:45

00508002328TRLO1.1.1

XLON

16

727

08/01/2026 14:34:35

00508002838TRLO1.1.1

TRQX

286

728

08/01/2026 14:36:18

00508003855TRLO1.1.1

XLON

170

728

08/01/2026 14:36:18

00508003856TRLO1.1.1

XLON

122

728

08/01/2026 14:37:26

00508004342TRLO1.1.1

BATE

138

728

08/01/2026 14:38:25

00508004833TRLO1.1.1

XLON

14

727.5

08/01/2026 14:38:41

00508004948TRLO1.1.1

AQXE

16

727.5

08/01/2026 14:38:41

00508004947TRLO1.1.1

AQXE

55

727.5

08/01/2026 14:38:41

00508004946TRLO1.1.1

CHIX

430

729

08/01/2026 14:42:37

00508007025TRLO1.1.1

XLON

19

728

08/01/2026 14:42:38

00508007033TRLO1.1.1

TRQX

62

729

08/01/2026 14:42:50

00508007122TRLO1.1.1

CHIX

95

728

08/01/2026 14:43:38

00508007602TRLO1.1.1

BATE

5

728.5

08/01/2026 14:44:33

00508008091TRLO1.1.1

XLON

18

728.5

08/01/2026 14:44:33

00508008094TRLO1.1.1

XLON

87

728.5

08/01/2026 14:44:33

00508008092TRLO1.1.1

XLON

99

728.5

08/01/2026 14:44:33

00508008093TRLO1.1.1

XLON

56

728.5

08/01/2026 14:44:33

00508008095TRLO1.1.1

XLON

59

728.5

08/01/2026 14:46:14

00508009050TRLO1.1.1

XLON

165

728.5

08/01/2026 14:46:14

00508009049TRLO1.1.1

XLON

23

728.5

08/01/2026 14:46:14

00508009051TRLO1.1.1

XLON

59

728.5

08/01/2026 14:46:24

00508009112TRLO1.1.1

CHIX

19

728

08/01/2026 14:47:01

00508009376TRLO1.1.1

TRQX

117

728.5

08/01/2026 14:47:09

00508009426TRLO1.1.1

BATE

310

728.5

08/01/2026 14:47:46

00508009616TRLO1.1.1

XLON

197

728.5

08/01/2026 14:48:45

00508010167TRLO1.1.1

XLON

19

728.5

08/01/2026 14:50:40

00508011297TRLO1.1.1

TRQX

94

728.5

08/01/2026 14:51:23

00508011781TRLO1.1.1

BATE

185

728.5

08/01/2026 14:51:23

00508011782TRLO1.1.1

XLON

26

728.5

08/01/2026 14:51:28

00508011820TRLO1.1.1

AQXE

15

728.5

08/01/2026 14:51:28

00508011821TRLO1.1.1

AQXE

58

728.5

08/01/2026 14:51:28

00508011822TRLO1.1.1

CHIX

112

728.5

08/01/2026 14:51:28

00508011823TRLO1.1.1

XLON

15

728.5

08/01/2026 14:53:35

00508012927TRLO1.1.1

TRQX

100

728.5

08/01/2026 14:53:35

00508012926TRLO1.1.1

XLON

46

728.5

08/01/2026 14:53:35

00508012928TRLO1.1.1

XLON

114

728.5

08/01/2026 14:54:32

00508013653TRLO1.1.1

BATE

14

728.5

08/01/2026 14:55:07

00508014280TRLO1.1.1

AQXE

63

728.5

08/01/2026 14:55:11

00508014316TRLO1.1.1

CHIX

18

728.5

08/01/2026 14:55:28

00508014571TRLO1.1.1

TRQX

66

728

08/01/2026 14:55:28

00508014578TRLO1.1.1

XLON

115

728

08/01/2026 14:55:28

00508014577TRLO1.1.1

XLON

17

728.5

08/01/2026 14:57:38

00508016484TRLO1.1.1

AQXE

34

728

08/01/2026 14:57:49

00508016602TRLO1.1.1

XLON

15

728

08/01/2026 14:57:49

00508016603TRLO1.1.1

XLON

152

728

08/01/2026 14:57:49

00508016604TRLO1.1.1

XLON

121

728

08/01/2026 14:57:49

00508016605TRLO1.1.1

XLON

161

728

08/01/2026 14:57:49

00508016606TRLO1.1.1

XLON

94

728

08/01/2026 14:58:06

00508016728TRLO1.1.1

BATE

18

728

08/01/2026 14:59:10

00508017448TRLO1.1.1

TRQX

50

728.5

08/01/2026 14:59:42

00508017753TRLO1.1.1

CHIX

61

728

08/01/2026 14:59:49

00508017822TRLO1.1.1

XLON

87

728

08/01/2026 14:59:49

00508017823TRLO1.1.1

XLON

140

727.5

08/01/2026 15:01:38

00508019385TRLO1.1.1

XLON

167

727.5

08/01/2026 15:01:38

00508019386TRLO1.1.1

XLON

91

727.5

08/01/2026 15:02:07

00508019863TRLO1.1.1

BATE

17

728

08/01/2026 15:03:54

00508021082TRLO1.1.1

AQXE

163

728

08/01/2026 15:05:26

00508022513TRLO1.1.1

XLON

58

728

08/01/2026 15:07:29

00508023591TRLO1.1.1

CHIX

163

728

08/01/2026 15:07:29

00508023592TRLO1.1.1

XLON

268

728

08/01/2026 15:07:29

00508023593TRLO1.1.1

XLON

17

728

08/01/2026 15:07:38

00508023685TRLO1.1.1

AQXE

26

728.5

08/01/2026 15:10:00

00508024791TRLO1.1.1

XLON

16

729

08/01/2026 15:14:45

00508027378TRLO1.1.1

AQXE

4

729.5

08/01/2026 15:16:21

00508028458TRLO1.1.1

CHIX

18

729.5

08/01/2026 15:16:21

00508028459TRLO1.1.1

CHIX

33

729.5

08/01/2026 15:16:21

00508028457TRLO1.1.1

CHIX

422

730

08/01/2026 15:27:51

00508035774TRLO1.1.1

BATE

17

730

08/01/2026 15:27:51

00508035778TRLO1.1.1

AQXE

53

730

08/01/2026 15:27:51

00508035777TRLO1.1.1

CHIX

64

730

08/01/2026 15:27:51

00508035776TRLO1.1.1

CHIX

108

730

08/01/2026 15:27:51

00508035775TRLO1.1.1

BATE

22

730

08/01/2026 15:27:51

00508035779TRLO1.1.1

AQXE

60

730

08/01/2026 15:27:51

00508035781TRLO1.1.1

TRQX

20

730

08/01/2026 15:27:51

00508035782TRLO1.1.1

TRQX

20

730

08/01/2026 15:27:51

00508035783TRLO1.1.1

TRQX

135

730

08/01/2026 15:27:51

00508035786TRLO1.1.1

XLON

150

730

08/01/2026 15:27:51

00508035785TRLO1.1.1

XLON

1098

730

08/01/2026 15:27:51

00508035784TRLO1.1.1

XLON

141

730

08/01/2026 15:27:51

00508035787TRLO1.1.1

XLON

146

730

08/01/2026 15:27:51

00508035788TRLO1.1.1

XLON

211

730

08/01/2026 15:27:51

00508035789TRLO1.1.1

XLON

261

730

08/01/2026 15:27:51

00508035790TRLO1.1.1

XLON

13

730

08/01/2026 15:30:14

00508037298TRLO1.1.1

XLON

125

730

08/01/2026 15:30:14

00508037299TRLO1.1.1

XLON

277

730

08/01/2026 15:30:14

00508037300TRLO1.1.1

XLON

10

730

08/01/2026 15:30:17

00508037341TRLO1.1.1

CHIX

63

731.5

08/01/2026 15:32:32

00508038400TRLO1.1.1

CHIX

55

731.5

08/01/2026 15:34:26

00508039265TRLO1.1.1

CHIX

550

731.5

08/01/2026 15:37:12

00508040907TRLO1.1.1

XLON

118

731

08/01/2026 15:38:47

00508041642TRLO1.1.1

BATE

146

731

08/01/2026 15:38:47

00508041644TRLO1.1.1

XLON

180

731

08/01/2026 15:38:47

00508041643TRLO1.1.1

XLON

55

730.5

08/01/2026 15:39:59

00508042173TRLO1.1.1

CHIX

12

730.5

08/01/2026 15:40:19

00508042324TRLO1.1.1

AQXE

15

730.5

08/01/2026 15:40:19

00508042323TRLO1.1.1

AQXE

166

730.5

08/01/2026 15:40:19

00508042322TRLO1.1.1

XLON

18

730.5

08/01/2026 15:40:19

00508042326TRLO1.1.1

TRQX

26

730.5

08/01/2026 15:40:19

00508042325TRLO1.1.1

TRQX

3

730.5

08/01/2026 15:40:19

00508042327TRLO1.1.1

AQXE

123

730.5

08/01/2026 15:40:36

00508042427TRLO1.1.1

BATE

11

730.5

08/01/2026 15:40:36

00508042429TRLO1.1.1

BATE

35

730.5

08/01/2026 15:42:11

00508043295TRLO1.1.1

XLON

132

730.5

08/01/2026 15:42:11

00508043294TRLO1.1.1

XLON

18

730.5

08/01/2026 15:42:55

00508043757TRLO1.1.1

TRQX

15

730.5

08/01/2026 15:42:57

00508043761TRLO1.1.1

AQXE

161

730

08/01/2026 15:43:34

00508044036TRLO1.1.1

XLON

27

730.5

08/01/2026 15:45:15

00508044825TRLO1.1.1

BATE

63

730.5

08/01/2026 15:45:15

00508044827TRLO1.1.1

BATE

50

730

08/01/2026 15:45:20

00508044871TRLO1.1.1

CHIX

133

730

08/01/2026 15:45:43

00508045146TRLO1.1.1

XLON

15

729.5

08/01/2026 15:47:36

00508046060TRLO1.1.1

AQXE

18

729.5

08/01/2026 15:48:40

00508046599TRLO1.1.1

TRQX

142

729.5

08/01/2026 15:49:11

00508046865TRLO1.1.1

XLON

107

729.5

08/01/2026 15:49:11

00508046866TRLO1.1.1

XLON

51

729.5

08/01/2026 15:49:50

00508047141TRLO1.1.1

CHIX

100

730

08/01/2026 15:51:31

00508047975TRLO1.1.1

BATE

11

730

08/01/2026 15:51:31

00508047976TRLO1.1.1

BATE

18

730.5

08/01/2026 15:56:07

00508050452TRLO1.1.1

CHIX

36

730.5

08/01/2026 15:56:07

00508050453TRLO1.1.1

CHIX

20

730.5

08/01/2026 15:57:33

00508051442TRLO1.1.1

TRQX

86

730.5

08/01/2026 15:57:54

00508051619TRLO1.1.1

XLON

46

730.5

08/01/2026 15:57:57

00508051637TRLO1.1.1

BATE

61

730.5

08/01/2026 15:57:57

00508051638TRLO1.1.1

BATE

88

730.5

08/01/2026 15:57:57

00508051639TRLO1.1.1

XLON

770

730.5

08/01/2026 15:57:57

00508051640TRLO1.1.1

XLON

1

730

08/01/2026 15:58:51

00508052197TRLO1.1.1

AQXE

234

730.5

08/01/2026 16:00:26

00508053426TRLO1.1.1

XLON

20

730.5

08/01/2026 16:00:29

00508053440TRLO1.1.1

TRQX

154

731.5

08/01/2026 16:02:22

00508054998TRLO1.1.1

XLON

2

731.5

08/01/2026 16:02:22

00508054999TRLO1.1.1

XLON

64

736.5

08/01/2026 16:05:03

00508057091TRLO1.1.1

CHIX

166

736.5

08/01/2026 16:05:03

00508057093TRLO1.1.1

XLON

166

736.5

08/01/2026 16:05:03

00508057094TRLO1.1.1

XLON

252

736.5

08/01/2026 16:05:03

00508057092TRLO1.1.1

XLON

14

736.5

08/01/2026 16:05:03

00508057095TRLO1.1.1

TRQX

139

736.5

08/01/2026 16:05:03

00508057106TRLO1.1.1

BATE

139

736.5

08/01/2026 16:06:58

00508058170TRLO1.1.1

XLON

59

736.5

08/01/2026 16:07:24

00508058408TRLO1.1.1

CHIX

18

736.5

08/01/2026 16:07:36

00508058494TRLO1.1.1

TRQX

5

736.5

08/01/2026 16:08:49

00508059262TRLO1.1.1

AQXE

17

737

08/01/2026 16:10:27

00508059947TRLO1.1.1

AQXE

49

737

08/01/2026 16:10:27

00508059946TRLO1.1.1

AQXE

57

737

08/01/2026 16:10:27

00508059948TRLO1.1.1

CHIX

155

737

08/01/2026 16:10:27

00508059949TRLO1.1.1

XLON

155

737

08/01/2026 16:10:27

00508059951TRLO1.1.1

XLON

287

737

08/01/2026 16:10:27

00508059950TRLO1.1.1

XLON

117

736.5

08/01/2026 16:10:27

00508059952TRLO1.1.1

BATE

180

737.5

08/01/2026 16:13:01

00508061644TRLO1.1.1

XLON

22

737.5

08/01/2026 16:13:05

00508061692TRLO1.1.1

TRQX

117

737.5

08/01/2026 16:13:08

00508061706TRLO1.1.1

BATE

56

737.5

08/01/2026 16:14:33

00508062377TRLO1.1.1

CHIX

61

738

08/01/2026 16:15:13

00508062880TRLO1.1.1

XLON

66

738

08/01/2026 16:15:13

00508062881TRLO1.1.1

XLON

254

738

08/01/2026 16:15:13

00508062882TRLO1.1.1

XLON

263

738

08/01/2026 16:15:13

00508062883TRLO1.1.1

XLON

158

738.5

08/01/2026 16:16:46

00508064441TRLO1.1.1

CHIX

45

738.5

08/01/2026 16:17:13

00508064740TRLO1.1.1

AQXE

356

738

08/01/2026 16:17:17

00508064813TRLO1.1.1

BATE

54

738.5

08/01/2026 16:17:46

00508065034TRLO1.1.1

XLON

70

738.5

08/01/2026 16:17:46

00508065033TRLO1.1.1

XLON

14

738

08/01/2026 16:18:48

00508065674TRLO1.1.1

TRQX

103

738

08/01/2026 16:18:51

00508065689TRLO1.1.1

BATE

78

738

08/01/2026 16:19:31

00508066614TRLO1.1.1

XLON

635

738

08/01/2026 16:19:31

00508066613TRLO1.1.1

XLON

21

738.5

08/01/2026 16:19:50

00508066820TRLO1.1.1

AQXE

2

738

08/01/2026 16:20:26

00508067166TRLO1.1.1

TRQX

10

738

08/01/2026 16:20:26

00508067165TRLO1.1.1

TRQX

6

738

08/01/2026 16:20:26

00508067167TRLO1.1.1

TRQX

59

739

08/01/2026 16:22:41

00508068371TRLO1.1.1

CHIX

16

739

08/01/2026 16:22:44

00508068398TRLO1.1.1

CHIX

758

739

08/01/2026 16:22:53

00508068446TRLO1.1.1

XLON

24

739

08/01/2026 16:24:34

00508070423TRLO1.1.1

CHIX

84

738.5

08/01/2026 16:25:00

00508070653TRLO1.1.1

BATE

56

738.5

08/01/2026 16:25:00

00508070654TRLO1.1.1

TRQX

12

738.5

08/01/2026 16:25:00

00508070655TRLO1.1.1

TRQX

14

738.5

08/01/2026 16:25:00

00508070656TRLO1.1.1

AQXE

292

738.5

08/01/2026 16:25:00

00508070657TRLO1.1.1

XLON

334

739

08/01/2026 16:27:05

00508072785TRLO1.1.1

XLON

62

738.5

08/01/2026 16:27:30

00508073149TRLO1.1.1

BATE

5

738.5

08/01/2026 16:27:30

00508073150TRLO1.1.1

AQXE


© 2026 PR Newswire
