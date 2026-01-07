Anzeige
WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
07.01.26 | 08:08
8,300 Euro
+0,61 % +0,050
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 07

Bodycotewww.bodycote.com

7 January 2026

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

6 January 2026

Aggregate number of ordinary shares purchased:

40,655

Highest price paid per share (pence per share):

724.50p

Lowest price paid per share (pence per share):

714.50p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

720.33p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 173,414,521 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 3,895,883 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 18,041,651 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

131

724.5

06/01/2026 08:03:21

00507373387TRLO1.1.1

XLON

49

724.5

06/01/2026 08:03:21

00507373388TRLO1.1.1

XLON

4

724.5

06/01/2026 08:06:37

00507375015TRLO1.1.1

XLON

7

724.5

06/01/2026 08:06:37

00507375016TRLO1.1.1

XLON

19

724.5

06/01/2026 08:06:37

00507375018TRLO1.1.1

XLON

150

724.5

06/01/2026 08:06:37

00507375017TRLO1.1.1

XLON

12

722.5

06/01/2026 08:09:14

00507375979TRLO1.1.1

TRQX

58

723

06/01/2026 08:11:14

00507376791TRLO1.1.1

CHIX

384

723

06/01/2026 08:13:49

00507377847TRLO1.1.1

XLON

12

722.5

06/01/2026 08:14:32

00507378300TRLO1.1.1

TRQX

10

723

06/01/2026 08:18:31

00507379840TRLO1.1.1

CHIX

25

723

06/01/2026 08:18:31

00507379841TRLO1.1.1

CHIX

156

723

06/01/2026 08:18:47

00507379894TRLO1.1.1

XLON

13

722.5

06/01/2026 08:19:10

00507380052TRLO1.1.1

TRQX

60

722

06/01/2026 08:19:14

00507380068TRLO1.1.1

BATE

80

722

06/01/2026 08:19:14

00507380067TRLO1.1.1

BATE

80

722

06/01/2026 08:19:14

00507380066TRLO1.1.1

BATE

180

721

06/01/2026 08:20:00

00507380323TRLO1.1.1

XLON

23

721.5

06/01/2026 08:24:40

00507382319TRLO1.1.1

CHIX

78

721

06/01/2026 08:24:42

00507382331TRLO1.1.1

BATE

13

721.5

06/01/2026 08:25:01

00507382431TRLO1.1.1

TRQX

53

720

06/01/2026 08:25:09

00507382456TRLO1.1.1

XLON

66

720

06/01/2026 08:25:09

00507382457TRLO1.1.1

XLON

64

720

06/01/2026 08:25:09

00507382458TRLO1.1.1

XLON

103

720

06/01/2026 08:25:09

00507382459TRLO1.1.1

XLON

2

720

06/01/2026 08:25:09

00507382460TRLO1.1.1

XLON

29

720

06/01/2026 08:26:43

00507383007TRLO1.1.1

CHIX

10

719

06/01/2026 08:28:08

00507383488TRLO1.1.1

XLON

155

719

06/01/2026 08:28:08

00507383489TRLO1.1.1

XLON

66

717.5

06/01/2026 08:34:39

00507386087TRLO1.1.1

XLON

89

717.5

06/01/2026 08:34:39

00507386088TRLO1.1.1

XLON

73

717.5

06/01/2026 08:34:39

00507386089TRLO1.1.1

XLON

12

718

06/01/2026 08:36:50

00507386870TRLO1.1.1

TRQX

32

717

06/01/2026 08:37:15

00507386980TRLO1.1.1

CHIX

73

717.5

06/01/2026 08:37:16

00507386982TRLO1.1.1

BATE

27

717

06/01/2026 08:39:10

00507387681TRLO1.1.1

XLON

50

717

06/01/2026 08:39:34

00507387815TRLO1.1.1

XLON

105

717

06/01/2026 08:40:01

00507387986TRLO1.1.1

XLON

5

718

06/01/2026 08:44:09

00507389459TRLO1.1.1

TRQX

73

719

06/01/2026 08:45:09

00507389833TRLO1.1.1

BATE

187

719

06/01/2026 08:45:15

00507389880TRLO1.1.1

XLON

37

719

06/01/2026 08:46:27

00507390300TRLO1.1.1

CHIX

5

718

06/01/2026 08:47:08

00507390567TRLO1.1.1

TRQX

2

718

06/01/2026 08:48:20

00507390947TRLO1.1.1

TRQX

84

717.5

06/01/2026 08:49:45

00507391472TRLO1.1.1

XLON

51

717.5

06/01/2026 08:49:45

00507391473TRLO1.1.1

XLON

5

717.5

06/01/2026 08:49:45

00507391475TRLO1.1.1

XLON

103

717.5

06/01/2026 08:49:45

00507391474TRLO1.1.1

XLON

55

717.5

06/01/2026 08:50:14

00507391624TRLO1.1.1

BATE

12

718

06/01/2026 08:52:23

00507392209TRLO1.1.1

TRQX

47

717.5

06/01/2026 08:53:45

00507392558TRLO1.1.1

XLON

4

717.5

06/01/2026 08:53:45

00507392559TRLO1.1.1

XLON

6

717.5

06/01/2026 08:53:45

00507392560TRLO1.1.1

XLON

108

717.5

06/01/2026 08:53:45

00507392561TRLO1.1.1

XLON

27

718

06/01/2026 08:53:45

00507392562TRLO1.1.1

CHIX

24

717

06/01/2026 08:59:31

00507394383TRLO1.1.1

CHIX

59

716.5

06/01/2026 08:59:41

00507394427TRLO1.1.1

BATE

14

717.5

06/01/2026 08:59:41

00507394428TRLO1.1.1

BATE

69

715

06/01/2026 09:09:49

00507397650TRLO1.1.1

BATE

16

714.5

06/01/2026 09:09:51

00507397667TRLO1.1.1

XLON

201

714.5

06/01/2026 09:17:06

00507400483TRLO1.1.1

XLON

12

714.5

06/01/2026 09:17:43

00507400785TRLO1.1.1

XLON

8

714.5

06/01/2026 09:18:58

00507401218TRLO1.1.1

XLON

31

715

06/01/2026 09:19:07

00507401281TRLO1.1.1

CHIX

79

714.5

06/01/2026 09:26:40

00507403856TRLO1.1.1

XLON

66

714.5

06/01/2026 09:26:40

00507403857TRLO1.1.1

XLON

71

714.5

06/01/2026 09:26:40

00507403858TRLO1.1.1

XLON

32

715

06/01/2026 09:29:09

00507404632TRLO1.1.1

CHIX

91

715

06/01/2026 09:40:35

00507410323TRLO1.1.1

XLON

147

715

06/01/2026 09:40:35

00507410324TRLO1.1.1

XLON

36

715

06/01/2026 09:40:35

00507410325TRLO1.1.1

CHIX

80

715

06/01/2026 09:40:39

00507410342TRLO1.1.1

BATE

61

714.5

06/01/2026 09:46:58

00507412691TRLO1.1.1

XLON

79

714.5

06/01/2026 09:46:58

00507412693TRLO1.1.1

XLON

84

714.5

06/01/2026 09:46:58

00507412692TRLO1.1.1

XLON

38

714

06/01/2026 09:50:06

00507413770TRLO1.1.1

BATE

38

714

06/01/2026 09:50:06

00507413771TRLO1.1.1

BATE

170

715.5

06/01/2026 10:18:45

00507421169TRLO1.1.1

XLON

30

715.5

06/01/2026 10:18:45

00507421170TRLO1.1.1

XLON

10

715

06/01/2026 10:19:21

00507421280TRLO1.1.1

CHIX

26

715

06/01/2026 10:19:42

00507421374TRLO1.1.1

CHIX

14

714.5

06/01/2026 10:20:10

00507421470TRLO1.1.1

TRQX

10

714.5

06/01/2026 10:20:11

00507421471TRLO1.1.1

AQXE

93

714

06/01/2026 10:20:35

00507421609TRLO1.1.1

BATE

21

714

06/01/2026 10:21:28

00507421743TRLO1.1.1

XLON

200

714

06/01/2026 10:30:53

00507423682TRLO1.1.1

XLON

1

714.5

06/01/2026 10:35:20

00507424413TRLO1.1.1

XLON

35

714.5

06/01/2026 10:35:26

00507424447TRLO1.1.1

CHIX

85

714.5

06/01/2026 10:35:30

00507424458TRLO1.1.1

BATE

2

714.5

06/01/2026 10:35:30

00507424459TRLO1.1.1

AQXE

5

714.5

06/01/2026 10:35:30

00507424460TRLO1.1.1

CHIX

262

716

06/01/2026 10:40:53

00507425453TRLO1.1.1

XLON

35

716

06/01/2026 10:42:29

00507425715TRLO1.1.1

CHIX

93

716

06/01/2026 10:43:07

00507425865TRLO1.1.1

XLON

363

716

06/01/2026 10:43:07

00507425864TRLO1.1.1

XLON

33

716.5

06/01/2026 10:45:09

00507426296TRLO1.1.1

CHIX

49

716.5

06/01/2026 10:45:09

00507426299TRLO1.1.1

XLON

179

716.5

06/01/2026 10:45:09

00507426298TRLO1.1.1

XLON

7

716.5

06/01/2026 10:45:26

00507426350TRLO1.1.1

BATE

93

716.5

06/01/2026 10:45:26

00507426349TRLO1.1.1

BATE

4

716

06/01/2026 10:45:50

00507426417TRLO1.1.1

AQXE

55

716.5

06/01/2026 10:47:39

00507426841TRLO1.1.1

XLON

107

716.5

06/01/2026 10:47:39

00507426840TRLO1.1.1

XLON

104

716.5

06/01/2026 10:47:39

00507426842TRLO1.1.1

XLON

84

716.5

06/01/2026 10:47:47

00507426858TRLO1.1.1

BATE

32

716.5

06/01/2026 10:47:47

00507426859TRLO1.1.1

XLON

31

716.5

06/01/2026 10:48:58

00507427119TRLO1.1.1

CHIX

43

716.5

06/01/2026 10:52:38

00507428235TRLO1.1.1

XLON

227

716.5

06/01/2026 10:53:56

00507428515TRLO1.1.1

XLON

32

716.5

06/01/2026 11:00:24

00507429988TRLO1.1.1

XLON

44

717

06/01/2026 11:00:26

00507429994TRLO1.1.1

CHIX

10

718

06/01/2026 11:04:02

00507430653TRLO1.1.1

BATE

85

718

06/01/2026 11:04:02

00507430654TRLO1.1.1

BATE

10

718

06/01/2026 11:08:07

00507431221TRLO1.1.1

BATE

70

718

06/01/2026 11:08:07

00507431222TRLO1.1.1

BATE

37

718

06/01/2026 11:08:14

00507431249TRLO1.1.1

CHIX

12

718.5

06/01/2026 11:13:36

00507432135TRLO1.1.1

CHIX

20

718.5

06/01/2026 11:13:36

00507432136TRLO1.1.1

CHIX

10

718.5

06/01/2026 11:17:37

00507432843TRLO1.1.1

BATE

90

718.5

06/01/2026 11:17:37

00507432844TRLO1.1.1

BATE

27

718.5

06/01/2026 11:18:21

00507432935TRLO1.1.1

CHIX

11

718

06/01/2026 11:20:45

00507433338TRLO1.1.1

AQXE

50

718

06/01/2026 11:20:45

00507433337TRLO1.1.1

AQXE

200

718

06/01/2026 11:20:45

00507433340TRLO1.1.1

XLON

212

718

06/01/2026 11:20:45

00507433341TRLO1.1.1

XLON

364

718

06/01/2026 11:20:45

00507433339TRLO1.1.1

XLON

6

716.5

06/01/2026 11:20:52

00507433355TRLO1.1.1

TRQX

4

716.5

06/01/2026 11:20:52

00507433356TRLO1.1.1

TRQX

43

716.5

06/01/2026 11:20:52

00507433357TRLO1.1.1

TRQX

52

717

06/01/2026 11:24:30

00507433986TRLO1.1.1

BATE

29

717

06/01/2026 11:24:30

00507433985TRLO1.1.1

BATE

3

717.5

06/01/2026 11:25:09

00507434093TRLO1.1.1

AQXE

8

718

06/01/2026 11:25:09

00507434094TRLO1.1.1

AQXE

21

717

06/01/2026 11:27:20

00507434501TRLO1.1.1

CHIX

14

717

06/01/2026 11:27:20

00507434500TRLO1.1.1

CHIX

10

716.5

06/01/2026 11:27:20

00507434502TRLO1.1.1

XLON

340

716.5

06/01/2026 11:27:20

00507434503TRLO1.1.1

XLON

13

716.5

06/01/2026 11:27:20

00507434506TRLO1.1.1

TRQX

13

716.5

06/01/2026 11:27:20

00507434504TRLO1.1.1

TRQX

37

716.5

06/01/2026 11:27:20

00507434505TRLO1.1.1

TRQX

11

716.5

06/01/2026 11:27:58

00507434609TRLO1.1.1

AQXE

238

715.5

06/01/2026 11:28:37

00507434711TRLO1.1.1

XLON

41

715.5

06/01/2026 11:29:00

00507434757TRLO1.1.1

BATE

39

716

06/01/2026 11:29:00

00507434758TRLO1.1.1

BATE

170

715.5

06/01/2026 11:38:03

00507436300TRLO1.1.1

XLON

30

715.5

06/01/2026 11:38:07

00507436320TRLO1.1.1

CHIX

32

715

06/01/2026 11:42:00

00507436859TRLO1.1.1

XLON

178

715

06/01/2026 11:42:00

00507436860TRLO1.1.1

XLON

10

715.5

06/01/2026 11:42:50

00507436940TRLO1.1.1

AQXE

13

716

06/01/2026 11:42:57

00507436950TRLO1.1.1

TRQX

81

715.5

06/01/2026 11:45:13

00507437244TRLO1.1.1

BATE

11

716

06/01/2026 11:51:57

00507438262TRLO1.1.1

TRQX

24

715.5

06/01/2026 11:54:47

00507438671TRLO1.1.1

CHIX

13

716

06/01/2026 12:02:44

00507440037TRLO1.1.1

TRQX

11

715.5

06/01/2026 12:03:04

00507440180TRLO1.1.1

AQXE

175

715.5

06/01/2026 12:03:04

00507440181TRLO1.1.1

XLON

163

715.5

06/01/2026 12:03:04

00507440182TRLO1.1.1

XLON

89

715.5

06/01/2026 12:03:04

00507440179TRLO1.1.1

BATE

28

715.5

06/01/2026 12:03:59

00507440324TRLO1.1.1

CHIX

64

715

06/01/2026 12:05:08

00507440552TRLO1.1.1

XLON

84

715

06/01/2026 12:05:08

00507440553TRLO1.1.1

XLON

104

715

06/01/2026 12:05:08

00507440554TRLO1.1.1

XLON

43

715.5

06/01/2026 12:05:08

00507440555TRLO1.1.1

XLON

33

715.5

06/01/2026 12:05:08

00507440556TRLO1.1.1

XLON

36

714.5

06/01/2026 12:06:57

00507440973TRLO1.1.1

CHIX

12

715

06/01/2026 12:07:18

00507441003TRLO1.1.1

AQXE

56

714.5

06/01/2026 12:08:48

00507441203TRLO1.1.1

XLON

120

715

06/01/2026 12:08:48

00507441204TRLO1.1.1

XLON

13

715

06/01/2026 12:09:08

00507441261TRLO1.1.1

TRQX

97

714.5

06/01/2026 12:09:28

00507441401TRLO1.1.1

BATE

8

714

06/01/2026 12:12:48

00507442018TRLO1.1.1

AQXE

3

714.5

06/01/2026 12:14:15

00507442253TRLO1.1.1

CHIX

33

714.5

06/01/2026 12:14:20

00507442265TRLO1.1.1

CHIX

192

716

06/01/2026 12:24:32

00507444025TRLO1.1.1

XLON

416

716

06/01/2026 12:26:27

00507444321TRLO1.1.1

XLON

107

716

06/01/2026 12:28:28

00507444626TRLO1.1.1

XLON

185

716

06/01/2026 12:28:28

00507444627TRLO1.1.1

XLON

44

716.5

06/01/2026 12:32:58

00507445432TRLO1.1.1

CHIX

15

717.5

06/01/2026 12:37:36

00507446420TRLO1.1.1

TRQX

52

717.5

06/01/2026 12:37:39

00507446433TRLO1.1.1

XLON

63

717.5

06/01/2026 12:37:39

00507446434TRLO1.1.1

XLON

104

717.5

06/01/2026 12:37:39

00507446435TRLO1.1.1

XLON

135

717.5

06/01/2026 12:37:39

00507446436TRLO1.1.1

XLON

37

717.5

06/01/2026 12:37:43

00507446455TRLO1.1.1

CHIX

15

717.5

06/01/2026 12:39:34

00507446841TRLO1.1.1

TRQX

21

717.5

06/01/2026 12:39:56

00507446919TRLO1.1.1

XLON

185

717.5

06/01/2026 12:39:56

00507446920TRLO1.1.1

XLON

1

717.5

06/01/2026 12:40:05

00507446976TRLO1.1.1

CHIX

38

717.5

06/01/2026 12:41:04

00507447220TRLO1.1.1

CHIX

15

717.5

06/01/2026 12:41:38

00507447364TRLO1.1.1

TRQX

75

718

06/01/2026 12:45:33

00507448339TRLO1.1.1

BATE

82

718

06/01/2026 12:45:33

00507448340TRLO1.1.1

BATE

39

718

06/01/2026 12:45:33

00507448341TRLO1.1.1

BATE

98

718

06/01/2026 12:46:32

00507448477TRLO1.1.1

XLON

104

718

06/01/2026 12:46:32

00507448478TRLO1.1.1

XLON

84

718

06/01/2026 12:46:32

00507448479TRLO1.1.1

XLON

98

718

06/01/2026 12:48:04

00507449011TRLO1.1.1

BATE

15

717.5

06/01/2026 12:48:06

00507449021TRLO1.1.1

TRQX

37

717.5

06/01/2026 12:48:06

00507449020TRLO1.1.1

CHIX

8

718

06/01/2026 12:50:24

00507449347TRLO1.1.1

BATE

48

718

06/01/2026 12:50:24

00507449348TRLO1.1.1

BATE

37

718

06/01/2026 12:50:24

00507449349TRLO1.1.1

BATE

86

718.5

06/01/2026 12:55:27

00507450504TRLO1.1.1

BATE

135

719

06/01/2026 12:56:20

00507450691TRLO1.1.1

XLON

44

719

06/01/2026 12:56:20

00507450693TRLO1.1.1

XLON

31

719

06/01/2026 12:56:20

00507450692TRLO1.1.1

XLON

238

719

06/01/2026 12:56:20

00507450694TRLO1.1.1

XLON

196

719

06/01/2026 13:00:37

00507451570TRLO1.1.1

XLON

37

719

06/01/2026 13:01:01

00507451646TRLO1.1.1

CHIX

33

719

06/01/2026 13:03:11

00507452090TRLO1.1.1

BATE

45

719

06/01/2026 13:03:11

00507452091TRLO1.1.1

BATE

37

719.5

06/01/2026 13:06:46

00507453088TRLO1.1.1

BATE

57

719.5

06/01/2026 13:06:46

00507453089TRLO1.1.1

BATE

23

719.5

06/01/2026 13:06:50

00507453104TRLO1.1.1

CHIX

17

719.5

06/01/2026 13:06:50

00507453105TRLO1.1.1

CHIX

7

720

06/01/2026 13:12:41

00507455179TRLO1.1.1

BATE

65

720

06/01/2026 13:12:41

00507455180TRLO1.1.1

BATE

236

720

06/01/2026 13:12:41

00507455181TRLO1.1.1

XLON

15

720

06/01/2026 13:12:41

00507455184TRLO1.1.1

TRQX

15

720

06/01/2026 13:12:41

00507455183TRLO1.1.1

TRQX

30

720

06/01/2026 13:12:41

00507455182TRLO1.1.1

TRQX

20

720.5

06/01/2026 13:14:00

00507455653TRLO1.1.1

CHIX

20

720.5

06/01/2026 13:14:00

00507455652TRLO1.1.1

CHIX

33

721

06/01/2026 13:16:13

00507456358TRLO1.1.1

XLON

433

721

06/01/2026 13:16:13

00507456357TRLO1.1.1

XLON

41

720.5

06/01/2026 13:17:14

00507456725TRLO1.1.1

CHIX

12

720.5

06/01/2026 13:18:55

00507457061TRLO1.1.1

TRQX

57

720.5

06/01/2026 13:19:02

00507457149TRLO1.1.1

XLON

2

721

06/01/2026 13:21:21

00507457830TRLO1.1.1

BATE

2

721

06/01/2026 13:21:21

00507457831TRLO1.1.1

BATE

8

721

06/01/2026 13:21:21

00507457833TRLO1.1.1

BATE

2

721

06/01/2026 13:21:21

00507457832TRLO1.1.1

BATE

72

721

06/01/2026 13:21:21

00507457834TRLO1.1.1

BATE

184

720.5

06/01/2026 13:21:21

00507457835TRLO1.1.1

XLON

13

721

06/01/2026 13:23:36

00507458296TRLO1.1.1

TRQX

11

721

06/01/2026 13:28:44

00507459671TRLO1.1.1

TRQX

42

721.5

06/01/2026 13:28:47

00507459678TRLO1.1.1

CHIX

91

721

06/01/2026 13:28:50

00507459682TRLO1.1.1

AQXE

1

721.5

06/01/2026 13:28:52

00507459687TRLO1.1.1

BATE

98

721.5

06/01/2026 13:28:52

00507459688TRLO1.1.1

BATE

16

720.5

06/01/2026 13:30:49

00507460176TRLO1.1.1

XLON

132

720.5

06/01/2026 13:30:49

00507460175TRLO1.1.1

XLON

38

720.5

06/01/2026 13:30:49

00507460174TRLO1.1.1

XLON

186

720.5

06/01/2026 13:30:49

00507460177TRLO1.1.1

XLON

2

721

06/01/2026 13:30:51

00507460179TRLO1.1.1

AQXE

9

721

06/01/2026 13:30:51

00507460180TRLO1.1.1

AQXE

41

721

06/01/2026 13:32:22

00507460563TRLO1.1.1

CHIX

8

721

06/01/2026 13:33:26

00507460841TRLO1.1.1

AQXE

10

720.5

06/01/2026 13:36:34

00507461442TRLO1.1.1

XLON

91

720.5

06/01/2026 13:36:34

00507461441TRLO1.1.1

BATE

198

720.5

06/01/2026 13:36:34

00507461443TRLO1.1.1

XLON

13

721

06/01/2026 13:36:47

00507461474TRLO1.1.1

TRQX

148

720

06/01/2026 13:38:33

00507461913TRLO1.1.1

XLON

90

720

06/01/2026 13:38:33

00507461912TRLO1.1.1

XLON

12

720.5

06/01/2026 13:39:53

00507462205TRLO1.1.1

AQXE

38

719.5

06/01/2026 13:40:44

00507462389TRLO1.1.1

XLON

161

719.5

06/01/2026 13:40:44

00507462390TRLO1.1.1

XLON

119

719

06/01/2026 13:43:08

00507462929TRLO1.1.1

XLON

56

719

06/01/2026 13:43:08

00507462930TRLO1.1.1

XLON

11

719.5

06/01/2026 13:43:08

00507462931TRLO1.1.1

XLON

13

719

06/01/2026 13:43:56

00507463106TRLO1.1.1

TRQX

98

719

06/01/2026 13:44:31

00507463230TRLO1.1.1

BATE

276

719

06/01/2026 13:49:29

00507464607TRLO1.1.1

XLON

48

719

06/01/2026 13:50:18

00507464820TRLO1.1.1

CHIX

38

719

06/01/2026 13:50:18

00507464821TRLO1.1.1

CHIX

11

719

06/01/2026 13:50:24

00507464858TRLO1.1.1

AQXE

76

719

06/01/2026 13:52:16

00507465412TRLO1.1.1

BATE

13

719

06/01/2026 13:52:22

00507465436TRLO1.1.1

TRQX

67

719.5

06/01/2026 13:53:48

00507465743TRLO1.1.1

XLON

2

719.5

06/01/2026 13:53:48

00507465744TRLO1.1.1

XLON

68

719.5

06/01/2026 13:53:48

00507465746TRLO1.1.1

XLON

84

719.5

06/01/2026 13:53:48

00507465745TRLO1.1.1

XLON

2

719.5

06/01/2026 13:53:48

00507465747TRLO1.1.1

XLON

27

718.5

06/01/2026 13:55:54

00507466890TRLO1.1.1

CHIX

11

719

06/01/2026 13:56:16

00507466981TRLO1.1.1

AQXE

13

719

06/01/2026 13:58:19

00507467536TRLO1.1.1

TRQX

1

719

06/01/2026 14:03:20

00507468887TRLO1.1.1

XLON

30

719

06/01/2026 14:03:20

00507468886TRLO1.1.1

XLON

292

719

06/01/2026 14:03:20

00507468888TRLO1.1.1

XLON

13

719

06/01/2026 14:04:27

00507469145TRLO1.1.1

TRQX

11

719

06/01/2026 14:05:43

00507469468TRLO1.1.1

AQXE

29

719

06/01/2026 14:07:06

00507469796TRLO1.1.1

CHIX

182

719

06/01/2026 14:07:06

00507469797TRLO1.1.1

XLON

91

719

06/01/2026 14:09:17

00507470285TRLO1.1.1

BATE

2

719

06/01/2026 14:10:51

00507470748TRLO1.1.1

XLON

34

719

06/01/2026 14:10:51

00507470747TRLO1.1.1

XLON

44

719.5

06/01/2026 14:12:33

00507471162TRLO1.1.1

CHIX

47

720

06/01/2026 14:15:48

00507472239TRLO1.1.1

XLON

220

720

06/01/2026 14:15:48

00507472238TRLO1.1.1

XLON

211

720

06/01/2026 14:15:48

00507472240TRLO1.1.1

XLON

15

720

06/01/2026 14:16:41

00507472409TRLO1.1.1

BATE

86

720

06/01/2026 14:19:15

00507473097TRLO1.1.1

BATE

16

720

06/01/2026 14:19:15

00507473099TRLO1.1.1

XLON

66

720

06/01/2026 14:19:15

00507473100TRLO1.1.1

XLON

101

720

06/01/2026 14:19:15

00507473098TRLO1.1.1

BATE

228

720

06/01/2026 14:19:15

00507473101TRLO1.1.1

XLON

37

720.5

06/01/2026 14:23:24

00507474159TRLO1.1.1

CHIX

40

720.5

06/01/2026 14:29:29

00507476327TRLO1.1.1

XLON

175

720.5

06/01/2026 14:29:29

00507476328TRLO1.1.1

XLON

94

721

06/01/2026 14:30:54

00507477455TRLO1.1.1

BATE

430

721

06/01/2026 14:30:54

00507477456TRLO1.1.1

XLON

97

721

06/01/2026 14:30:54

00507477454TRLO1.1.1

BATE

15

721

06/01/2026 14:30:54

00507477458TRLO1.1.1

TRQX

262

721

06/01/2026 14:30:54

00507477457TRLO1.1.1

XLON

34

721

06/01/2026 14:30:54

00507477459TRLO1.1.1

TRQX

44

721

06/01/2026 14:31:34

00507477878TRLO1.1.1

CHIX

84

721

06/01/2026 14:33:44

00507479276TRLO1.1.1

BATE

15

721

06/01/2026 14:33:44

00507479278TRLO1.1.1

TRQX

44

721

06/01/2026 14:33:44

00507479277TRLO1.1.1

CHIX

375

720.5

06/01/2026 14:35:28

00507480932TRLO1.1.1

XLON

13

720.5

06/01/2026 14:35:43

00507481080TRLO1.1.1

TRQX

41

720.5

06/01/2026 14:36:16

00507481461TRLO1.1.1

CHIX

62

720.5

06/01/2026 14:37:06

00507482080TRLO1.1.1

BATE

17

720.5

06/01/2026 14:37:07

00507482094TRLO1.1.1

BATE

12

720.5

06/01/2026 14:37:52

00507482573TRLO1.1.1

TRQX

35

720.5

06/01/2026 14:38:23

00507482837TRLO1.1.1

AQXE

11

720.5

06/01/2026 14:38:23

00507482839TRLO1.1.1

AQXE

10

720.5

06/01/2026 14:38:23

00507482838TRLO1.1.1

AQXE

11

720.5

06/01/2026 14:38:23

00507482840TRLO1.1.1

AQXE

110

720.5

06/01/2026 14:38:27

00507482863TRLO1.1.1

XLON

60

720.5

06/01/2026 14:38:27

00507482864TRLO1.1.1

XLON

114

720.5

06/01/2026 14:38:27

00507482866TRLO1.1.1

XLON

111

720.5

06/01/2026 14:38:27

00507482865TRLO1.1.1

XLON

40

720.5

06/01/2026 14:38:49

00507483030TRLO1.1.1

CHIX

73

720.5

06/01/2026 14:39:48

00507483626TRLO1.1.1

BATE

2

720.5

06/01/2026 14:40:33

00507484103TRLO1.1.1

AQXE

6

720.5

06/01/2026 14:40:33

00507484104TRLO1.1.1

AQXE

42

720.5

06/01/2026 14:42:32

00507485679TRLO1.1.1

CHIX

13

720.5

06/01/2026 14:42:32

00507485682TRLO1.1.1

TRQX

17

720.5

06/01/2026 14:42:32

00507485683TRLO1.1.1

TRQX

195

720.5

06/01/2026 14:42:32

00507485681TRLO1.1.1

XLON

82

720.5

06/01/2026 14:42:32

00507485680TRLO1.1.1

BATE

11

720.5

06/01/2026 14:43:09

00507486169TRLO1.1.1

AQXE

126

720.5

06/01/2026 14:44:15

00507486999TRLO1.1.1

XLON

46

720.5

06/01/2026 14:44:15

00507487001TRLO1.1.1

XLON

103

720.5

06/01/2026 14:44:15

00507487000TRLO1.1.1

XLON

29

720.5

06/01/2026 14:44:28

00507487144TRLO1.1.1

CHIX

12

720.5

06/01/2026 14:44:57

00507487323TRLO1.1.1

TRQX

195

720

06/01/2026 14:45:13

00507487484TRLO1.1.1

XLON

12

720.5

06/01/2026 14:45:14

00507487492TRLO1.1.1

AQXE

98

720

06/01/2026 14:45:45

00507487709TRLO1.1.1

BATE

41

720.5

06/01/2026 14:47:30

00507488551TRLO1.1.1

CHIX

206

720.5

06/01/2026 14:47:36

00507488626TRLO1.1.1

XLON

64

720

06/01/2026 14:49:02

00507489402TRLO1.1.1

BATE

15

720.5

06/01/2026 14:49:18

00507489547TRLO1.1.1

TRQX

44

720.5

06/01/2026 14:49:33

00507489720TRLO1.1.1

CHIX

196

719.5

06/01/2026 14:49:50

00507489879TRLO1.1.1

XLON

10

719.5

06/01/2026 14:49:54

00507489908TRLO1.1.1

AQXE

98

719.5

06/01/2026 14:51:14

00507490470TRLO1.1.1

BATE

10

720

06/01/2026 14:52:54

00507491306TRLO1.1.1

AQXE

13

720

06/01/2026 14:52:54

00507491310TRLO1.1.1

TRQX

44

720

06/01/2026 14:52:54

00507491307TRLO1.1.1

CHIX

207

720

06/01/2026 14:52:54

00507491308TRLO1.1.1

XLON

207

720

06/01/2026 14:52:54

00507491309TRLO1.1.1

XLON

14

720

06/01/2026 14:54:55

00507492243TRLO1.1.1

TRQX

74

720

06/01/2026 14:54:56

00507492255TRLO1.1.1

XLON

126

720

06/01/2026 14:54:56

00507492254TRLO1.1.1

XLON

103

720

06/01/2026 14:54:56

00507492256TRLO1.1.1

XLON

19

720

06/01/2026 14:54:56

00507492258TRLO1.1.1

XLON

28

720

06/01/2026 14:54:56

00507492259TRLO1.1.1

XLON

74

720

06/01/2026 14:54:56

00507492257TRLO1.1.1

XLON

66

720

06/01/2026 14:54:56

00507492265TRLO1.1.1

BATE

80

720

06/01/2026 14:54:56

00507492264TRLO1.1.1

BATE

9

720

06/01/2026 14:55:10

00507492410TRLO1.1.1

AQXE

2

720

06/01/2026 14:55:10

00507492409TRLO1.1.1

AQXE

35

720

06/01/2026 14:55:27

00507492550TRLO1.1.1

CHIX

14

720.5

06/01/2026 14:57:03

00507493417TRLO1.1.1

XLON

40

720.5

06/01/2026 14:57:03

00507493418TRLO1.1.1

XLON

31

721

06/01/2026 15:01:25

00507495528TRLO1.1.1

CHIX

83

721

06/01/2026 15:01:25

00507495529TRLO1.1.1

BATE

31

721

06/01/2026 15:01:25

00507495530TRLO1.1.1

CHIX

160

721

06/01/2026 15:01:25

00507495531TRLO1.1.1

XLON

109

721

06/01/2026 15:01:25

00507495532TRLO1.1.1

XLON

25

721

06/01/2026 15:01:25

00507495534TRLO1.1.1

XLON

243

721

06/01/2026 15:01:25

00507495533TRLO1.1.1

XLON

128

721

06/01/2026 15:01:25

00507495535TRLO1.1.1

XLON

90

721

06/01/2026 15:01:25

00507495536TRLO1.1.1

XLON

16

721.5

06/01/2026 15:02:43

00507496224TRLO1.1.1

AQXE

28

721.5

06/01/2026 15:03:12

00507496432TRLO1.1.1

TRQX

96

721.5

06/01/2026 15:03:32

00507496648TRLO1.1.1

BATE

213

721.5

06/01/2026 15:03:38

00507496672TRLO1.1.1

XLON

43

721.5

06/01/2026 15:03:56

00507496803TRLO1.1.1

CHIX

38

722.5

06/01/2026 15:09:38

00507499449TRLO1.1.1

CHIX

38

722.5

06/01/2026 15:09:38

00507499450TRLO1.1.1

CHIX

113

722

06/01/2026 15:10:09

00507499678TRLO1.1.1

XLON

384

722

06/01/2026 15:10:09

00507499679TRLO1.1.1

XLON

14

722

06/01/2026 15:10:09

00507499682TRLO1.1.1

TRQX

28

722

06/01/2026 15:10:09

00507499681TRLO1.1.1

TRQX

193

722

06/01/2026 15:10:09

00507499680TRLO1.1.1

XLON

52

721.5

06/01/2026 15:10:13

00507499703TRLO1.1.1

BATE

270

722

06/01/2026 15:11:11

00507500090TRLO1.1.1

XLON

201

722.5

06/01/2026 15:13:06

00507500889TRLO1.1.1

XLON

70

722.5

06/01/2026 15:13:10

00507500942TRLO1.1.1

BATE

147

723

06/01/2026 15:15:05

00507501773TRLO1.1.1

BATE

36

723

06/01/2026 15:15:10

00507501811TRLO1.1.1

CHIX

81

722.5

06/01/2026 15:15:41

00507502020TRLO1.1.1

BATE

11

722.5

06/01/2026 15:15:41

00507502022TRLO1.1.1

AQXE

40

722.5

06/01/2026 15:15:41

00507502021TRLO1.1.1

AQXE

15

722

06/01/2026 15:15:42

00507502028TRLO1.1.1

TRQX

16

722

06/01/2026 15:15:42

00507502029TRLO1.1.1

TRQX

30

722

06/01/2026 15:15:56

00507502142TRLO1.1.1

XLON

59

722

06/01/2026 15:15:56

00507502143TRLO1.1.1

XLON

126

722

06/01/2026 15:15:56

00507502144TRLO1.1.1

XLON

65

722

06/01/2026 15:15:57

00507502145TRLO1.1.1

XLON

47

722.5

06/01/2026 15:15:57

00507502146TRLO1.1.1

XLON

11

722.5

06/01/2026 15:18:10

00507503129TRLO1.1.1

AQXE

65

722.5

06/01/2026 15:18:41

00507503377TRLO1.1.1

XLON

126

722.5

06/01/2026 15:18:41

00507503376TRLO1.1.1

XLON

5

722.5

06/01/2026 15:18:41

00507503378TRLO1.1.1

XLON

13

722

06/01/2026 15:18:44

00507503416TRLO1.1.1

TRQX

30

721.5

06/01/2026 15:18:58

00507503600TRLO1.1.1

CHIX

37

721.5

06/01/2026 15:18:58

00507503601TRLO1.1.1

CHIX

71

722

06/01/2026 15:19:33

00507503812TRLO1.1.1

BATE

11

722.5

06/01/2026 15:20:36

00507504301TRLO1.1.1

AQXE

58

721.5

06/01/2026 15:21:07

00507504509TRLO1.1.1

XLON

126

721.5

06/01/2026 15:21:07

00507504508TRLO1.1.1

XLON

13

721.5

06/01/2026 15:21:38

00507504672TRLO1.1.1

TRQX

71

721.5

06/01/2026 15:21:55

00507504753TRLO1.1.1

BATE

17

722

06/01/2026 15:21:55

00507504755TRLO1.1.1

BATE

32

721.5

06/01/2026 15:23:12

00507505286TRLO1.1.1

XLON

126

721.5

06/01/2026 15:23:12

00507505285TRLO1.1.1

XLON

4

721.5

06/01/2026 15:23:12

00507505288TRLO1.1.1

XLON

71

721.5

06/01/2026 15:23:12

00507505287TRLO1.1.1

XLON

11

722

06/01/2026 15:24:01

00507505666TRLO1.1.1

AQXE

13

721.5

06/01/2026 15:24:17

00507505811TRLO1.1.1

TRQX

46

721.5

06/01/2026 15:24:35

00507505902TRLO1.1.1

BATE

42

722

06/01/2026 15:24:35

00507505903TRLO1.1.1

BATE

61

721.5

06/01/2026 15:25:33

00507506430TRLO1.1.1

XLON

173

721.5

06/01/2026 15:25:33

00507506431TRLO1.1.1

XLON

32

721

06/01/2026 15:27:06

00507507153TRLO1.1.1

CHIX

41

721

06/01/2026 15:27:06

00507507154TRLO1.1.1

CHIX

5

721.5

06/01/2026 15:27:26

00507507257TRLO1.1.1

AQXE

6

721.5

06/01/2026 15:27:26

00507507258TRLO1.1.1

AQXE

38

721.5

06/01/2026 15:27:43

00507507517TRLO1.1.1

XLON

196

721.5

06/01/2026 15:27:43

00507507516TRLO1.1.1

XLON

14

721

06/01/2026 15:27:43

00507507518TRLO1.1.1

TRQX

84

721

06/01/2026 15:27:52

00507507593TRLO1.1.1

BATE

56

721

06/01/2026 15:29:30

00507508398TRLO1.1.1

XLON

39

721.5

06/01/2026 15:29:30

00507508399TRLO1.1.1

XLON

84

721.5

06/01/2026 15:29:30

00507508400TRLO1.1.1

XLON

34

721

06/01/2026 15:29:45

00507508532TRLO1.1.1

CHIX

13

721

06/01/2026 15:30:33

00507508888TRLO1.1.1

TRQX

203

720.5

06/01/2026 15:30:40

00507509030TRLO1.1.1

XLON

5

721.5

06/01/2026 15:31:00

00507509186TRLO1.1.1

AQXE

5

721.5

06/01/2026 15:31:00

00507509187TRLO1.1.1

AQXE

80

721.5

06/01/2026 15:32:56

00507510210TRLO1.1.1

BATE

100

721.5

06/01/2026 15:32:59

00507510241TRLO1.1.1

XLON

34

721.5

06/01/2026 15:32:59

00507510243TRLO1.1.1

XLON

55

721.5

06/01/2026 15:32:59

00507510242TRLO1.1.1

XLON

44

721.5

06/01/2026 15:33:41

00507510775TRLO1.1.1

CHIX

210

721.5

06/01/2026 15:34:27

00507511321TRLO1.1.1

XLON

42

722

06/01/2026 15:37:26

00507513413TRLO1.1.1

CHIX

10

722

06/01/2026 15:39:13

00507514369TRLO1.1.1

XLON

228

722

06/01/2026 15:39:13

00507514370TRLO1.1.1

XLON

34

722

06/01/2026 15:39:53

00507514683TRLO1.1.1

CHIX

191

722

06/01/2026 15:41:28

00507515592TRLO1.1.1

XLON

197

722

06/01/2026 15:43:33

00507516712TRLO1.1.1

XLON

8

722

06/01/2026 15:45:08

00507517682TRLO1.1.1

CHIX

170

722

06/01/2026 15:45:14

00507517740TRLO1.1.1

BATE

71

722

06/01/2026 15:46:01

00507518219TRLO1.1.1

XLON

126

722

06/01/2026 15:46:01

00507518218TRLO1.1.1

XLON

2

721.5

06/01/2026 15:46:14

00507518352TRLO1.1.1

TRQX

91

721.5

06/01/2026 15:46:14

00507518351TRLO1.1.1

BATE

13

721.5

06/01/2026 15:46:14

00507518353TRLO1.1.1

TRQX

19

721.5

06/01/2026 15:46:14

00507518354TRLO1.1.1

TRQX

24

721.5

06/01/2026 15:46:14

00507518355TRLO1.1.1

TRQX

41

721.5

06/01/2026 15:46:56

00507518707TRLO1.1.1

XLON

51

722.5

06/01/2026 15:49:02

00507520031TRLO1.1.1

XLON

160

722.5

06/01/2026 15:49:02

00507520032TRLO1.1.1

XLON

99

723

06/01/2026 15:50:27

00507521001TRLO1.1.1

BATE

20

723

06/01/2026 15:53:08

00507522725TRLO1.1.1

BATE

81

723

06/01/2026 15:53:08

00507522726TRLO1.1.1

BATE

472

723

06/01/2026 15:53:59

00507523223TRLO1.1.1

XLON

88

723.5

06/01/2026 15:56:02

00507524822TRLO1.1.1

BATE

84

723

06/01/2026 15:56:03

00507524839TRLO1.1.1

XLON

111

723

06/01/2026 15:56:03

00507524840TRLO1.1.1

XLON

10

722.5

06/01/2026 15:56:48

00507525661TRLO1.1.1

AQXE

39

722.5

06/01/2026 15:56:48

00507525663TRLO1.1.1

CHIX

45

722.5

06/01/2026 15:56:48

00507525662TRLO1.1.1

AQXE

58

722.5

06/01/2026 15:56:48

00507525664TRLO1.1.1

CHIX

10

722.5

06/01/2026 15:56:48

00507525665TRLO1.1.1

AQXE

13

722.5

06/01/2026 15:56:48

00507525667TRLO1.1.1

TRQX

15

722.5

06/01/2026 15:56:48

00507525666TRLO1.1.1

TRQX

127

722.5

06/01/2026 15:58:20

00507526876TRLO1.1.1

XLON

40

722.5

06/01/2026 16:00:00

00507528224TRLO1.1.1

CHIX

124

722.5

06/01/2026 16:00:00

00507528225TRLO1.1.1

XLON

203

722.5

06/01/2026 16:00:00

00507528226TRLO1.1.1

XLON

13

722.5

06/01/2026 16:00:00

00507528228TRLO1.1.1

TRQX

10

722.5

06/01/2026 16:00:00

00507528229TRLO1.1.1

AQXE

203

722.5

06/01/2026 16:00:00

00507528227TRLO1.1.1

XLON

2

722.5

06/01/2026 16:01:50

00507529547TRLO1.1.1

TRQX

13

722.5

06/01/2026 16:01:50

00507529548TRLO1.1.1

TRQX

201

722.5

06/01/2026 16:01:55

00507529574TRLO1.1.1

XLON

98

723.5

06/01/2026 16:02:23

00507529922TRLO1.1.1

BATE

41

723

06/01/2026 16:03:11

00507530494TRLO1.1.1

CHIX

73

723.5

06/01/2026 16:04:33

00507531392TRLO1.1.1

BATE

244

723.5

06/01/2026 16:05:06

00507531740TRLO1.1.1

XLON

85

723

06/01/2026 16:05:56

00507532311TRLO1.1.1

BATE

49

723

06/01/2026 16:05:56

00507532313TRLO1.1.1

CHIX

35

723

06/01/2026 16:05:56

00507532312TRLO1.1.1

CHIX

244

723

06/01/2026 16:05:56

00507532314TRLO1.1.1

XLON

14

723

06/01/2026 16:06:04

00507532394TRLO1.1.1

TRQX

36

722.5

06/01/2026 16:07:24

00507533322TRLO1.1.1

XLON

208

722.5

06/01/2026 16:07:24

00507533323TRLO1.1.1

XLON

15

723

06/01/2026 16:07:52

00507533758TRLO1.1.1

TRQX

5

723

06/01/2026 16:07:58

00507533820TRLO1.1.1

BATE

79

723

06/01/2026 16:07:58

00507533821TRLO1.1.1

BATE

204

722.5

06/01/2026 16:08:45

00507534803TRLO1.1.1

XLON

35

723

06/01/2026 16:09:43

00507535639TRLO1.1.1

CHIX

4

723.5

06/01/2026 16:11:25

00507537091TRLO1.1.1

XLON

224

723.5

06/01/2026 16:11:25

00507537092TRLO1.1.1

XLON

15

723.5

06/01/2026 16:11:26

00507537096TRLO1.1.1

TRQX

35

723.5

06/01/2026 16:11:39

00507537266TRLO1.1.1

CHIX

84

723.5

06/01/2026 16:12:15

00507537757TRLO1.1.1

BATE

39

724

06/01/2026 16:13:42

00507538790TRLO1.1.1

CHIX

14

724

06/01/2026 16:13:53

00507539006TRLO1.1.1

XLON

214

724

06/01/2026 16:13:53

00507539007TRLO1.1.1

XLON

36

724

06/01/2026 16:14:23

00507539367TRLO1.1.1

BATE

16

724

06/01/2026 16:15:49

00507540585TRLO1.1.1

TRQX

298

724

06/01/2026 16:15:49

00507540584TRLO1.1.1

BATE

53

724

06/01/2026 16:15:49

00507540586TRLO1.1.1

TRQX

48

724

06/01/2026 16:15:54

00507540645TRLO1.1.1

XLON

159

724

06/01/2026 16:15:54

00507540644TRLO1.1.1

XLON

257

724

06/01/2026 16:15:54

00507540646TRLO1.1.1

XLON

480

724

06/01/2026 16:15:54

00507540647TRLO1.1.1

XLON

130

724

06/01/2026 16:16:05

00507540805TRLO1.1.1

CHIX

112

724

06/01/2026 16:17:37

00507541994TRLO1.1.1

BATE

587

724

06/01/2026 16:17:56

00507542267TRLO1.1.1

XLON

84

724

06/01/2026 16:17:56

00507542268TRLO1.1.1

XLON

11

724

06/01/2026 16:18:22

00507542665TRLO1.1.1

AQXE

41

724

06/01/2026 16:18:22

00507542666TRLO1.1.1

AQXE

21

724

06/01/2026 16:18:22

00507542679TRLO1.1.1

AQXE

11

724

06/01/2026 16:18:22

00507542681TRLO1.1.1

TRQX

32

724

06/01/2026 16:18:22

00507542680TRLO1.1.1

AQXE

351

724

06/01/2026 16:20:06

00507544598TRLO1.1.1

XLON

69

724

06/01/2026 16:20:08

00507544641TRLO1.1.1

BATE

64

724

06/01/2026 16:20:13

00507544723TRLO1.1.1

CHIX

18

724

06/01/2026 16:20:50

00507545321TRLO1.1.1

TRQX

11

723.5

06/01/2026 16:21:40

00507546152TRLO1.1.1

XLON

180

723.5

06/01/2026 16:21:40

00507546153TRLO1.1.1

XLON

17

723.5

06/01/2026 16:21:45

00507546236TRLO1.1.1

AQXE

39

723.5

06/01/2026 16:22:26

00507546841TRLO1.1.1

CHIX

45

723.5

06/01/2026 16:22:27

00507546851TRLO1.1.1

BATE

54

723.5

06/01/2026 16:22:27

00507546852TRLO1.1.1

BATE

12

723.5

06/01/2026 16:22:53

00507547267TRLO1.1.1

TRQX

11

723.5

06/01/2026 16:24:03

00507548486TRLO1.1.1

AQXE

300

723.5

06/01/2026 16:24:08

00507548588TRLO1.1.1

XLON

92

723.5

06/01/2026 16:24:08

00507548589TRLO1.1.1

XLON

61

723

06/01/2026 16:24:32

00507549019TRLO1.1.1

BATE

35

722.5

06/01/2026 16:24:36

00507549093TRLO1.1.1

CHIX

13

724

06/01/2026 16:25:03

00507549632TRLO1.1.1

TRQX

10

723.5

06/01/2026 16:25:17

00507550014TRLO1.1.1

BATE

4

724

06/01/2026 16:27:05

00507552167TRLO1.1.1

TRQX

12

724

06/01/2026 16:27:19

00507552449TRLO1.1.1

CHIX

7

724

06/01/2026 16:28:47

00507554148TRLO1.1.1

AQXE

19

723.5

06/01/2026 16:29:12

00507554542TRLO1.1.1

BATE


