Donnerstag, 08.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
WKN: 889328 | ISIN: LU0038705702 | Ticker-Symbol: M4M1
Frankfurt
07.01.26 | 19:42
46,200 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Telekom
Aktienmarkt
Sonstige
Firmen im Artikel
Unternehmen / AktienKurs%
CAMPBELLS COMPANY22,030-2,05 %
DIOS FASTIGHETER AB5,9350,00 %
DOTDIGITAL GROUP PLC0,7500,00 %
EXPERIAN PLC39,600-0,50 %
FACILITIES BY ADF PLC0,1930,00 %
GREENCORE GROUP PLC2,7800,00 %
GRUMA SAB DE CV14,3000,00 %
JOHNSON OUTDOORS INC44,560-1,89 %
MAIN STREET CAPITAL CORPORATION51,87-0,27 %
MEDALIST DIVERSIFIED REIT INC12,3250,00 %
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA46,2000,00 %
SMITHS NEWS PLC0,8450,00 %
WATERSTONE FINANCIAL INC14,1000,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.