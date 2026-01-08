|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|CAMPBELLS COMPANY
|US1344291091
|0,39 USD
|0,3339 EUR
|DIOS FASTIGHETER AB
|SE0001634262
|0,55 SEK
|0,0512 EUR
|DOTDIGITAL GROUP PLC
|GB00B3W40C23
|0,0121 GBP
|0,0139 EUR
|EXPERIAN PLC
|GB00B19NLV48
|0,2125 USD
|0,1819 EUR
|FACILITIES BY ADF PLC
|GB00BNZGNM64
|0,003 GBP
|0,0034 EUR
|GREENCORE GROUP PLC
|IE0003864109
|0,026 GBP
|0,0299 EUR
|GRUMA SAB DE CV
|MXP4948K1056
|1,44 MXN
|0,0685 EUR
|JOHNSON OUTDOORS INC
|US4791671088
|0,33 USD
|0,2825 EUR
|MAIN STREET CAPITAL CORPORATION
|US56035L1044
|0,26 USD
|0,2226 EUR
|MEDALIST DIVERSIFIED REIT INC
|US58403P4028
|0,0675 USD
|0,0578 EUR
|MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA
|LU0038705702
|0,75 USD
|0,6422 EUR
|SMITHS NEWS PLC
|GB00B17WCR61
|0,068 GBP
|0,0783 EUR
|WATERSTONE FINANCIAL INC
|US94188P1012
|0,15 USD
|0,1284 EUR
