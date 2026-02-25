Dübendorf - aiaibot, Schweizer Anbieter einer KI-Automatisierungsplattform für Unternehmen, stellt ein neues Agent-Workspace-Modul vor. Die neue Arbeitsoberfläche erweitert die Plattform um einen zentralen, kontrollierbaren Zugang zu KI-Agenten und ermöglicht deren produktiven Einsatz im Unternehmensalltag. Die Lancierung markiert einen wichtigen Meilenstein in der Weiterentwicklung der aiaibot-Plattform. Rückblick 2025: Wachstum und technologische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab