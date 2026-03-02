NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan erwartet nach der militärischen Eskalation im Nahen Osten durch die Militärschläge gegen den Iran am Montag Rüstungswerte im Aufwind. Am wahrscheinlichsten sei eine Kursrally bei BAE Systems .

Die Briten liefern die Infrarot-Zielerfassung der Lenkflugkörper im THAAD-Raketenabwehrsystem der US-Armee. In den ersten Angriffen gegen den Iran im Juni 2025 seien Medienberichten zufolge zwischen 15 und 25 Prozent des gesamten THAAD-Arsenals gebraucht worden, um iranische Raketen gegen Israel abzufangen.

Nun dürfte das Verschleißtempo weitaus höher liegen. Auch Renk, Leonardo und Qinetiq sieht der Experte David Perry wegen ihrer hohen US-Umsätze im Fokus./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 21:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2026 / 23:03 / GMT

GB0002634946, IT0003856405, GB00B0WMWD03, DE000RENK730