Am Freitag ging der DAX noch nahezu unverändert bei 25.284,26 Zählern aus dem Handel. Der Start in die neue Woche dürfte angesichts der Eskalation im Nahen Osten jedoch deutlich schwächer verlaufen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montagmorgen 1,7 Prozent tiefer auf 24.848 Punkte.Klar im Fokus stehen angesichts der Entwicklungen im Nahen Osten die Rüstungsaktien und auch Aktien der Tourismusbranche. Während Rüstungstitel wie Rheinmetall, Hensoldt und Renk deutlich zulegen, notierten
