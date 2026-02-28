Die Aixtron-Aktie legte nach der Veröffentlichung der Q4-Daten kräftig zu. Die Zahlen, obgleich in ihrer Qualität eher als durchwachsen zu bezeichnen, fielen unterm Strich dennoch besser aus, als im Vorfeld erwartet bzw. befürchtet wurde. Entsprechend zeigte sich der Markt im Anschluss "gnädig".Aixtron mit Zahlen Schauen wir uns die Daten auf Jahresbasis an. Aixtron veröffentlichte die vorläufigen Auftragseingänge für 2025 mit 544,3 Mio. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
