Aktien: Diese Woche ist bei Einzelwerten einiges passiert, der Gesamtmarkt bleibt auf hohem Niveau, Branchenrotation in Richtung "sicherer" Wetten, Aktien im KI-Schatten bleiben unter Druck und nach einem starken Aktienmonat Februar könnte es im März durchaus neue Hochs in Reichweite geben. Natürlich wenn…… Ruhe herrscht bei den bekannten Baustellen und Problemfeldern, wie den USA-Iran-Verhandlungen, dem brüchigen Waffenstillstand im Gaza, der etwas entspannten Zoll-Front nach dem Supreme Court Machtwort und der von einigen gesehenen Blasenbildung bei den KI's und auch den Tech's. Aber andere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
