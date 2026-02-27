© Foto: Oliver Berg/dpaDie Aktie des deutschen Chip-Herstellers Aixtron legt eine beeindruckende Rallye hin. Und das, obwohl die Prognosen des Unternehmens wenig rosig aussehen.Der Chiphersteller Aixtron meldete am Donnerstag einen besser als erwarteten Jahresumsatz, geht aber davon aus, dass die schwache Gesamtnachfrage der Kunden auch im Jahr 2026 anhalten wird. Das Unternehmen meldete für 2025 einen Umsatz von 556,6 Millionen Euro. Das entspricht einem Rückgang um 12 Prozent gegenüber den 633,2 Millionen Euro des Vorjahrs. Die Analysten hatten allerdings durchschnittlich nur mit 545 Millionen Euro gerechnet, so dass Aixtron hier die Erwartungen übertraf. Aixtron rechnet für das Gesamtjahr 2026 mit einem Umsatz …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE