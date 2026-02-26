Hamborner hat solide vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 geliefert, die weitgehend im Einklang mit den Erwartungen stehen. Der FFO betrug 48,6 Mio. EUR (0,60 EUR pro Aktie) und übertraf die Prognose trotz struktureller Herausforderungen. Der Rückgang des FFO um 5,7 % im Jahresvergleich wurde durch strikte Kostenkontrolle und einmalige Effekte aus Übergängen im Immobilienmanagement gemildert. Die Mieteinnahmen sanken um 2,9 % auf 90,3 Mio. EUR aufgrund strategischer Veräußerungen, während eine Portfolio-Neubewertung von 4,6 % den NAV pro Aktie auf 9,07 EUR reduzierte. Operativ hielt eine starke Vermietungsaktivität die Leerstandsquote niedrig bei 3,5 % und die WALT stabil bei 5,3 Jahren. Obwohl 2026 die Auswirkungen von Veräußerungen und Refinanzierungen widerspiegeln wird, stärkt Hamborners strategischer Wandel hin zu lebensmittelgeankerten Einzelhandelsimmobilien die Resilienz. Eine vorgeschlagene Dividende von 0,39 EUR und ein erheblicher NAV-Rabatt untermauern unsere wiederholte BUY-Empfehlung und das Kursziel von 10,50 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hamborner-reit-ag





© 2026 mwb research