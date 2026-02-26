HAMBORNER REIT blickt auf ein Jahr mit Gegenwind zurück, hat operativ aber besser geliefert als erwartet. Die Miet- und Pachterlöse lagen 2025 bei 90,3 Mio. € (-2,9%), vor allem wegen Objektverkäufen im ersten Halbjahr 2025. Trotzdem fielen die Funds from Operations (FFO) mit 48,6 Mio. € bzw. 0,60 € je Aktie deutlich besser aus als die ursprüngliche Guidance von 44,0 bis 46,0 Mio. €. Entscheidend: Instandhaltungen liefen entgegen der Erwartung relativ stabil - auch, weil Maßnahmen teilweise in 2026 verschoben wurden. Zusätzlich halfen positive Einmaleffekte aus der Integration neuer externer Facility-Management-Dienstleister. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
