In Bergisch Gladbach entstehen an 36 Standorten neue AC-Ladesäulen mit insgesamt 72 Ladepunkten. Gebaut und betrieben werden die Ladesäulen von der Hochtief Ladepartner GmbH. Deren Zwischenbilanz lautet: 14 Ladesäulen sind bereits in Betrieb, die übrigen folgen in den kommenden Wochen. Bergisch Gladbach ist eine Kreisstadt mit rund 112.000 Einwohnern in Nordrhein-Westfalen. Die Auswahl der 36 Standorte für Ladesäulen erfolgte mithilfe von Technikpartner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net