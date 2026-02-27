Es läuft weiterhin rund für den Gebert Index. So notiert dieser mit aktuell 290 Punkten weiterhin nur ganz knapp unter dem bisherigen Allzeithoch bei 295 Zählern. Und angesichts der starken Verfassung, in der sich etwa die drei derzeitigen Schwergewichte im Index - Nordex, Salzgitter und Hochtief - befinden, sind weitere Kursanstiege durchaus realistisch.So stieg die Aktie von Nordex an nur einem Tag um 17 Prozent. Denn der Konzern hat im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich zugelegt und vor allem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär