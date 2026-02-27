Ottobock setzt beim nächsten Innovationssprung in der Prothetik auf eine klare Botschaft: Kapital plus Kontrolle. Im Rahmen einer Series-A-Finanzierung investiert der Human-Bionics-Marktführer 5 Mio. US-Dollar in Blue Arbor Technologies, Inc., ein Spin-off der University of Michigan. Dafür erhält Ottobock eine Position als Hauptgesellschafter und einen Sitz im Board of Directors. Für Anleger (und auch für den gesamten Medtech-Sektor) ist das ein typischer "Strategic-Equity-Move": Ottobock kauft sich nicht nur Technologie ein, sondern Zugang, Einfluss und Optionen - mit Blick auf die nächste Produktgeneration. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin