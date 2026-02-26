DEFAMA hat 2025 nach vorläufigen, untestierten Zahlen ein solides Wachstum hingelegt. Die Umsatzerlöse stiegen auf 31,6 Mio. € (Vorjahr: 27,3 Mio. €). Der Konzernüberschuss nach HGB kletterte auf 5,6 Mio. € bzw. 1,17 € je Aktie (Vorjahr: 4,6 Mio. € bzw. 0,95 €). Wichtig für die Einordnung: Im Überschuss steckt ein positiver Effekt aus Objektverkäufen von rund 2,2 Mio. € (2024: 1,1 Mio. €). Das macht das Ergebnis optisch etwas "fetter" - aber DEFAMA liefert auch operativ. FFO als Qualitätscheck: 10,8 Mio. € - ohne Verkaufsgewinne Der operative Kernindikator, die Funds From Operations (FFO) - also ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin