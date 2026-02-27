Die Aktie von SFC Energy konnte sich in den vergangenen Tagen nach den insgesamt besser als erwartet ausgefallenen Zahlen und dem zuversichtlichen Ausblick von Vorstand Peter Podesser von ihren Tiefstständen lösen. Reicht die Kraft für ein nachhaltiges Comeback? Das sagen die Analysten zum Zahlenwerk.Über Zahlen und Ausblick hat DER AKTIONÄR bereits berichtet. Nun folgen die Analystenstimmen:Berenberg hat die Aktie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel jedoch von 18 auf 17 Euro gesenkt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
