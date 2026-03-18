SFC Energy setzt den nächsten strategischen Schritt im Sicherheits- und Verteidigungsumfeld - und liefert direkt die passende Auftragsmeldung hinterher. Der Technologiekonzern hat den Erwerb der 15%-Beteiligung an Oneberry Technologies (Singapur) erfolgreich abgeschlossen. Gleichzeitig meldet SFC einen Großauftrag über rund 6,6 Mio. Euro aus dieser Partnerschaft. Das Paket ist aus Anlegersicht brisant: Beteiligung an einem KI-Sicherheitsanbieter + konkretes Umsatzsignal + Expansion in eine geopolitisch angespannte Region. Was SFC da eigentlich kauft: KI-Sicherheitslösungen für kritische Infrastruktur, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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