Classification of First Berlin Equity Research GmbH to SFC Energy AG Company Name: SFC Energy AG ISIN: DE0007568578 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 26.02.2026 Target price: 22,00 Euro Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: 16.02.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 21,00 auf EUR 22,00.



Zusammenfassung:

Für 2026 rechnet SFC mit einem Umsatzwachstum von 5 - 12 % J/J, was unserer Prognose entspricht. Die prognostizierte AEBITDA-Spanne von €20 Mio. - €24 Mio. übertrifft unsere bisherige Schätzung jedoch um 27%. Daher heben wir unsere Gewinnprognose für 2026E an. Die wichtigsten Gewinntreiber für 2026 dürften ein verbesserter Produktmix (Anteil des Verteidigungssegments von ca. 15% - 20% gegenüber ca. 10% im Jahr 2025), geringere negative Währungseffekte und das Ausbleiben von Einmalkosten sein. Wir erwarten, dass das Verteidigungsgeschäft 2026 der wichtigste Umsatztreiber sein wird. Das Management hob die gute Visibilität für das erste Halbjahr 2026 hervor und erwartet starke Ergebnisse bei Auftragseingang, Umsatz und Profitabilität. Dank eines sehr guten vierten Quartals schloss SFC das Jahr 2025 mit einem AEBITDA über der Prognose ab, obwohl der Umsatz leicht hinter der Guidance zurückblieb. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von €22 (zuvor: €21). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 46%).



