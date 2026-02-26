SFC Energy will nach einem schwierigen Jahr 2025 wieder auf Wachstumskurs gehen - und setzt dabei verstärkt auf das Verteidigungs- und Sicherheitsgeschäft. Vorstandschef Peter Podesser sieht den Brennstoffzellenspezialisten seit Jahresbeginn wieder klar im Aufwind. An der Börse kommt das ganz gut an.Im abgelaufenen Jahr erzielte SFC Energy einen Umsatz von 143,3 Millionen Euro - etwas weniger als im Vorjahr und unter den Erwartungen von Markt und Unternehmen. Das operative Ergebnis sank um knapp ...Den vollständigen Artikel lesen ...
