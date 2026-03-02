Die militärische Zuspitzung im Nahen Osten setzt Reise- und Airline-Aktien massiv unter Druck. Im frühen Handel rutscht die Aktie von TUI auf der Handelsblattform Tradegate um mehr als neun Prozent ab, Lufthansa-Aktien verlieren ähnlich stark. Für die Kranich-Airline bedeutet das auch einen weiteren Dämpfer im Wettbewerb um eine mögliche Rückkehr in den DAX.Hintergrund ist die jüngste Eskalation zwischen Israel, den USA und dem Iran. Die Lufthansa hat nach eigenen Angaben mehrere Verbindungen in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär