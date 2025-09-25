|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ADMIE IPTO HOLDING SA
|GRS518003009
|-
|0,1206 EUR
|ALFA FINANCIAL SOFTWARE HOLDINGS PLC
|GB00BDHXPG30
|0,05 GBP
|0,0572 EUR
|ALUMASC GROUP PLC
|GB0000280353
|0,076 GBP
|0,087 EUR
|CENTRAL ASIA METALS PLC
|GB00B67KBV28
|0,045 GBP
|0,0515 EUR
|CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD
|BMG210901242
|0,15 HKD
|0,0164 EUR
|COMPUTACENTER PLC
|GB00BV9FP302
|0,236 GBP
|0,2703 EUR
|DRAX GROUP PLC
|GB00B1VNSX38
|0,116 GBP
|0,1329 EUR
|ENDEAVOUR MINING PLC
|GB00BL6K5J42
|0,62 USD
|0,5281 EUR
|FIH GROUP PLC
|GB00BD0CWJ91
|0,755 GBP
|0,865 EUR
|GETTY REALTY CORP
|US3742971092
|0,47 USD
|0,4003 EUR
|ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD
|IL0010818685
|0,5 USD
|0,4259 EUR
|NORTHEAST BANK
|US66405S1006
|0,01 USD
|0,0085 EUR
|OMEGA FLEX INC
|US6820951043
|0,34 USD
|0,2896 EUR
|PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
|GB00BGXQNP29
|0,2735 GBP
|0,3133 EUR
|STORA ENSO OYJ ADR
|US86210M1062
|0,1244 USD
|0,1059 EUR
|SYSTEM1 GROUP PLC
|GB00B1GVQH21
|0,11 GBP
|0,126 EUR
|TRANSCONTINENTAL INC
|CA8935781044
|0,225 CAD
|0,1378 EUR
|UNITED BANKERS OYJ
|FI4000081427
|-
|0,55 EUR
|VERBREC LIMITED
|AU0000125577
|0,001 AUD
|0,0005 EUR
|WYNNSTAY GROUP PLC
|GB0034212331
|0,057 GBP
|0,0653 EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2025 wallstreetONLINE (Dividenden)