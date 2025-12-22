Anzeige
Montag, 22.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Breaking News: "Königs-Exosomen" senken Entzündungslevel um 90%…
WKN: 904278 | ISIN: CH0012005267 | Ticker-Symbol: NOT
Tradegate
22.12.25 | 12:08
116,58 Euro
+0,21 % +0,24
Branche
Pharma
Aktienmarkt
SMI
STOXX Europe 50
STOXX Europe 600
RealtimeGeldBriefZeit
116,56116,6212:39
116,58116,6212:40
Firmen im Artikel
ANTOFAGASTA
ANTOFAGASTA PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ANTOFAGASTA PLC36,780+1,66 %
DANONE SA76,68-1,29 %
ENDEAVOUR MINING PLC46,000+4,12 %
FRESNILLO PLC37,760+5,47 %
GLENCORE PLC4,475+0,48 %
NESTLE SA83,61-0,97 %
NOVARTIS AG116,58+0,21 %
RIO TINTO PLC67,63+2,27 %
ROCHE HOLDING AG GS346,05-1,18 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.