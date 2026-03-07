Mesoblast mit wachsendem Stammzellgeschäft - folgen Eli Lilly und Novartis?

Anzeige / Werbung

Der zunehmende kommerzielle Erfolg von Ryoncil und eine wachsende Pipeline positionieren das australische Biotechunternehmen Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) neben einer breiteren Branchenbewegung, bei der große Pharmakonzerne verstärkt in regenerative Medizin investieren.

Über Jahrzehnte hinweg befanden sich Stammzelltherapien in einer schwierigen Position innerhalb der Biotechnologie: wissenschaftlich vielversprechend, aber kommerziell schwer umzusetzen. Regulatorische Hürden, komplexe Herstellungsprozesse und uneinheitliche klinische Ergebnisse führten dazu, dass nur wenige Produkte tatsächlich den Markt erreichten.

Diese Situation beginnt sich nun zu verändern. Mesoblast, ein in Australien gegründeter Entwickler zellbasierter Therapien und an der ASX sowie der Nasdaq gelistet, gehört zu den ersten Unternehmen, die zeigen konnten, dass Stammzelltherapien den Schritt vom experimentellen Konzept zu einem kommerziellen Medikament schaffen können.

Der Wendepunkt kam Ende 2024, als die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) Ryoncil (remestemcel-L-rknd) zur Behandlung von Kindern mit steroidrefraktärer akuter Graft-versus-Host-Erkrankung (SR-aGvHD) zuließ. Diese lebensbedrohliche Komplikation kann nach einer Knochenmarktransplantation auftreten. Die Therapie wurde damit zur ersten von der FDA zugelassenen Behandlung auf Basis mesenchymaler Stromazellen - ein bedeutender Meilenstein für das gesamte Feld der regenerativen Medizin.

Für Investoren besonders wichtig ist jedoch, dass das Medikament inzwischen auch relevante Umsätze generiert.

Kommerzielle Dynamik nimmt zu

Die jüngsten Finanzzahlen von Mesoblast zeigen, wie schnell sich das Profil des Unternehmens verändert. Im Halbjahr bis Dezember 2025 erreichte der Gesamtumsatz 51,3 Millionen US-Dollar, gegenüber lediglich 3,2 Millionen US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Bruttoumsatz von Ryoncil lag bei 57 Millionen US-Dollar, was 48,7 Millionen US-Dollar Nettoproduktumsatz entspricht.

Seit der Markteinführung in den USA Anfang 2025 schreitet der kommerzielle Rollout zügig voran. Nach Angaben des Unternehmens wurden bereits 49 Transplantationszentren eingebunden, mit dem Ziel, 64 Zentren zu erreichen - diese decken etwa 94 Prozent der Transplantationen in den Vereinigten Staaten ab.

Auch die Kostenerstattung hat sich rasch ausgeweitet. Die Erstattung durch staatliche und private Versicherer umfasst mittlerweile rund 280 Millionen US-Bürger, nachdem die US-Behörde Centers for Medicare & Medicaid Services Ende 2025 einen speziellen Abrechnungscode für das Medikament eingeführt hat.

Frühe Ergebnisse aus der Praxis bestätigen die klinischen Studien. Unter den ersten behandelten Patienten lebten 84 Prozent der Kinder, die die vollständige 28-tägige Behandlung abgeschlossen hatten. Das unterstreicht das Potenzial der Therapie, einen erheblichen medizinischen Bedarf zu adressieren.

Eine breitere Plattformstrategie

Obwohl Ryoncil derzeit nur für pädiatrische SR-aGvHD zugelassen ist, betrachtet Mesoblast das Medikament als Grundlage einer größeren Technologieplattform, die auf mesenchymalen Stromazellen basiert. Diese Zellen wirken immunmodulierend und können entzündliche Prozesse durch verschiedene biologische Signalwege regulieren.

Das Unternehmen plant eine entscheidende Phase-3-Studie, um die Zulassung von Ryoncil auf erwachsene Patienten mit SR-aGvHD auszuweiten. Diese Patientengruppe wird auf etwa das Dreifache des aktuellen pädiatrischen Marktes geschätzt.

Darüber hinaus entwickelt Mesoblast rexlemestrocel-L, eine Zelltherapie der zweiten Generation, die derzeit bei chronischen Rückenschmerzen und chronischer Herzinsuffizienz untersucht wird. In Gesprächen mit Regulierungsbehörden hat die FDA bereits bestätigt, dass Phase-3-Daten mit signifikanten Schmerzreduktionen gegenüber Placebo eine Grundlage für einen zukünftigen Zulassungsantrag darstellen könnten.

Die bestätigende Phase-3-Studie bei chronischen Rückenschmerzen steht kurz vor dem Abschluss und rekrutiert Patienten an rund 40 klinischen Zentren in den USA.

Sollte das Programm erfolgreich sein, könnte sich für Mesoblast ein deutlich größerer Markt eröffnen als der derzeitige Nischenmarkt für pädiatrische SR-aGvHD.

Große Pharmakonzerne richten den Blick auf Stammzellen

Der Fortschritt von Mesoblast spiegelt zugleich eine breitere Entwicklung in der Pharmabranche wider. Große Pharmaunternehmen investieren zunehmend in zellbasierte Therapien, da die Technologie reift.

Unternehmen wie Eli Lilly (ISIN: US5324571083) haben ihre Forschungsprogramme in der regenerativen Medizin erweitert und untersuchen stammzellbasierte Ansätze zur Behandlung von Stoffwechselerkrankungen und neurodegenerativen Krankheiten.

Auch Novartis (ISIN: CH0012005267), ein Pionier der Zelltherapien durch seine CAR-T-Krebsbehandlungen, investiert weiterhin massiv in fortschrittliche Zellherstellungstechnologien und neue regenerative Therapieplattformen.

Obwohl diese Programme wissenschaftlich anders aufgebaut sind als Mesoblasts Stromazell-Technologie, zeigen sie einen klaren Branchentrend: Zelltherapien könnten zu einer der nächsten großen Innovationswellen in der pharmazeutischen Industrie werden.

Finanzielle Disziplin und kommende Meilensteine

Trotz des starken Umsatzwachstums befindet sich Mesoblast weiterhin in einer Übergangsphase. Im Halbjahr wurde noch ein Nettoverlust von rund 40 Millionen US-Dollar ausgewiesen, was die fortgesetzten Investitionen in Forschung, Produktionskapazitäten und die kommerzielle Infrastruktur widerspiegelt.

Gleichzeitig hat sich die finanzielle Situation verbessert. Ende Dezember 2025 verfügte das Unternehmen über rund 130 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln, unterstützt durch eine neue Finanzierungsfazilität über 125 Millionen US-Dollar, die die Finanzierungskosten senken und zusätzliche Flexibilität für klinische Programme schaffen soll.

Das Management geht davon aus, dass steigende Ryoncil-Umsätze, disziplinierte Kostenkontrolle und mögliche regulatorische Fortschritte innerhalb der Pipeline das Unternehmen langfristig auf einen stabileren Wachstumspfad führen könnten.

Ein langer Weg zur Bestätigung

Die Entwicklung von Mesoblast verdeutlicht die Herausforderungen bei der Einführung einer völlig neuen Medikamentenklasse. Mehr als zwei Jahrzehnte lang musste das Unternehmen wissenschaftliche Unsicherheiten, regulatorische Rückschläge und Skepsis von Investoren überwinden, bevor das erste Produkt auf den Markt kam.

Doch die frühen kommerziellen Ergebnisse von Ryoncil - und die wachsende Pipeline dahinter - deuten darauf hin, dass das lange versprochene Potenzial von Stammzelltherapien nun tatsächlich den Übergang von der Theorie zur klinischen Realität schaffen könnte.

Für die globale Biotechnologiebranche geht die Bedeutung über ein einzelnes Unternehmen hinaus. Wenn Therapien wie Ryoncil weiterhin reale klinische Vorteile zeigen, könnten sie dazu beitragen, zellbasierte Medizin als neue tragende Säule der modernen Arzneimittelentwicklung zu etablieren.

Kostenlose Tickets & spannende Small- und MidCaps auf der INVEST 2026 in Stuttgart?

Am 17. und 18. April sind wir auf der INVEST in Stuttgart vertreten - und präsentieren dort 15 spannende Unternehmen aus Österreich und Australien?aus so unterschiedlichen Branchen wie Seltene Erden, Bauwesen, Luftfahrt, Technologie, Finanzen und Kommunikation?auf unserem Gemeinschaftsstand. Bei den vorgestellten Gesellschaften handelt es sich überwiegend um Small- und MidCaps mit attraktiven Wachstumsstrategien und interessanten Investmentstorys. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Unternehmensvertreter persönlich kennenzulernen, Ihre Fragen direkt zu stellen und sich aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen und Zukunftspläne zu informieren.

Darüber hinaus erwartet Sie an unserem Stand: ?

Unternehmensvorträge?mit exklusiven Einblicken in Geschäftsmodelle und Strategien

Ein?Gewinnspiel?mit attraktiven Preisen

Ein kostenloser Kaffee?für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres Gewinnspiels ?

Als besonderes Extra stellen wir Ihnen gerne?kostenfreie Eintrittskarten zur INVEST?zur Verfügung. Schreiben Sie uns dazu einfach eine kurze Nachricht - wir senden Ihnen Ihr Gratisticket gerne zu. Wir würden uns sehr freuen, Sie auf unserem Gemeinschaftsstand persönlich begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen einen spannenden Austausch rund um internationale Investmentchancen zu führen. Bei Interesse an einem Ticket oder bei Fragen melden Sie sich jederzeit gerne an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu. Wir freuen uns, Sie auf der INVEST in Stuttgart zu begrüßen.

__________

Quellen:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03062377-3A688313&v=undefined

web: INVESTORS & MEDIA HOME - Mesoblast

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03062408-3A688325&v=undefined

Lassen Sie sich in den Verteiler für Mesoblast oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Mesoblast" oder "Nebenwerte".

Mesoblast Limited

Land: Australien / ISIN: AU000000MSB8

https://investorsmedia.mesoblast.com

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Mesoblast existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Mesoblast. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Mesoblast können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Mesoblast einsehen: https://investorsmedia.mesoblast.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Mesoblast vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Mesoblast mit wachsendem Stammzellgeschäft - folgen Eli Lilly und Novartis? appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US5324571083,AU000000MSB8,CH0012005267