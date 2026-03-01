Mesoblast gewinnt kommerziell an Dynamik, während Ryoncil-Umsätze steigen und die Pipeline voranschreitet

Anzeige / Werbung

Pionier der Zelltherapie stärkt Bilanz und bereitet neue Zulassungsanträge vor, nachdem die Umsätze nach der wegweisenden FDA-Zulassung anziehen

Die Mesoblast Limited (ISIN: AU000000MSB8) tritt in die Phase ein, auf die Investoren lange gewartet haben: den kommerziellen Durchbruch. Das Unternehmen meldet deutlich steigende Umsätze mit seiner führenden Zelltherapie und treibt gleichzeitig mehrere Spätphasenprogramme voran, die das adressierbare Marktpotenzial erheblich erweitern könnten.

Das in Australien gegründete Biotechnologieunternehmen, das an der ASX und der Nasdaq notiert ist, erzielte im Quartal zum 31. Dezember 2025 mit Ryoncil einen Nettoumsatz von 30 Millionen US-Dollar - ein Anstieg von 60% gegenüber dem Vorquartal. Der Bruttoumsatz belief sich im gleichen Zeitraum auf 35 Millionen US-Dollar und spiegelt die anhaltend hohe Nachfrage nach der US-Zulassung Ende 2024 wider.

Der kommerzielle Fortschritt markiert einen bedeutenden Wendepunkt für Mesoblast, das über Jahre hinweg vor allem als risikoreiches Entwicklungsunternehmen wahrgenommen wurde. Im Dezember 2024 erteilte die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung für Ryoncil, eine mesenchymale Stromazelltherapie (MSC), zur Behandlung von Kindern mit steroidrefraktärer akuter Graft-versus-Host-Erkrankung (SR-aGvHD). Die Entscheidung stellte nicht nur für Mesoblast einen Meilenstein dar, sondern auch für die regenerative Medizin insgesamt, da es sich um die erste FDA-Zulassung eines MSC-Produkts für irgendeine Indikation handelte.

Die Graft-versus-Host-Erkrankung ist eine schwerwiegende und häufig tödliche Komplikation nach Knochenmarktransplantationen. Steroide gelten als Erstlinientherapie, doch etwa die Hälfte der Patienten spricht nicht ausreichend darauf an, sodass nur begrenzte Behandlungsalternativen bestehen. Erste Daten aus der klinischen Praxis nach Markteinführung zeigten, dass 84% der ersten 25 behandelten Kinder den initialen 28-tägigen Therapiezyklus abschließen konnten und zu diesem Zeitpunkt noch lebten - Ergebnisse, die im Einklang mit früheren Studien stehen.

Nach der Zulassung im pädiatrischen Bereich richtet Mesoblast den Blick nun auf einen deutlich größeren Markt. Geplant ist eine zulassungsrelevante Phase-III-Studie, um Ryoncil auch für erwachsene Patienten mit schwerer SR-aGvHD zuzulassen - eine Patientengruppe, die schätzungsweise etwa dreimal so groß ist wie das pädiatrische Segment. In der Studie soll Ryoncil in Kombination mit dem entzündungshemmenden Wirkstoff Ruxolitinib gegen Ruxolitinib allein getestet werden. Ziel ist es, die Therapie als etablierte Zweitlinienoption zu positionieren.

Über die Graft-versus-Host-Erkrankung hinaus entwickelt Mesoblast mit Rexlemestrocel-L eine weitere allogene Stromazelltherapie für zwei große chronische Indikationen: chronische diskogene Rückenschmerzen im Lendenbereich sowie chronische Herzinsuffizienz. Im Bereich Rückenschmerz haben die Aufsichtsbehörden signalisiert, dass auf Basis früherer Phase-III-Daten - die sowohl eine Reduktion der Schmerzintensität als auch eine Verringerung des Opioidgebrauchs zeigten - ein Zulassungsantrag grundsätzlich unterstützt werden könnte. Eine bestätigende Phase-III-Studie mit 300 Patienten wird derzeit an mehreren US-Standorten durchgeführt.

Im Bereich Herzinsuffizienz hat das Unternehmen bereits Spätphasenstudien bei Patienten mit fortgeschrittener Erkrankung abgeschlossen, darunter auch bei Patienten mit linksventrikulären Unterstützungssystemen (LVAD). Parallel dazu wird die kommerzielle Produktionskapazität ausgebaut, um künftige Zulassungsanträge in beiden Indikationen zu unterstützen.

Auch finanziell hat Mesoblast seine Position gefestigt. Im Berichtsquartal sicherte sich das Unternehmen eine neue Kreditlinie über 125 Millionen US-Dollar zu einem festen Zinssatz von 8% pro Jahr, wovon zunächst 75 Millionen US-Dollar in Anspruch genommen wurden. Die Finanzierung sieht eine fünfjährige tilgungsfreie Zinsperiode vor und verschafft dem Unternehmen zusätzlichen Spielraum, während die Umsätze steigen. Zum Quartalsende verfügte Mesoblast über liquide Mittel in Höhe von 130 Millionen US-Dollar; einschließlich nicht ausgeschöpfter Kreditlinien summierte sich die verfügbare Gesamtfinanzierung auf nahezu 180 Millionen US-Dollar. Auf Basis des aktuellen operativen Mittelabflusses entspricht dies einer

Finanzierungssicherheit von rund 11,6 Quartalen.

Die Entwicklung deutet darauf hin, dass steigende Ryoncil-Umsätze mittelfristig einen zunehmenden Anteil der Entwicklungs- und Vermarktungskosten decken könnten. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich der operative Mittelabfluss im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres verringern wird, da die Quartalserlöse zunehmen.

Gleichwohl bleiben operative Risiken bestehen. Die Ausweitung auf erwachsene Patienten mit SR-aGvHD setzt erfolgreiche Studienergebnisse und weitere regulatorische Genehmigungen voraus. Zudem ist eine breite Kostenerstattung entscheidend für nachhaltiges Umsatzwachstum. Auch in großen Indikationen wie chronischen Rückenschmerzen und Herzinsuffizienz sind die klinischen und regulatorischen Anforderungen komplex, und Zeitpläne können sich verschieben.

Im Vergleich zu früheren Jahren hat sich die Ausgangslage jedoch deutlich verbessert. Mesoblast verfügt nun über ein FDA-zugelassenes Produkt mit substanziellen Umsätzen, eine durch neue Finanzierungen gestärkte Bilanz sowie mehrere Spätphasenprogramme, die das kommerzielle Potenzial erheblich erweitern könnten.

In den kommenden 12 bis 18 Monaten dürften insbesondere Fortschritte bei der Rekrutierung erwachsener Patienten, mögliche Zulassungsanträge in den Indikationen Rückenschmerz und Herzinsuffizienz sowie weitere Quartalsberichte zu den Ryoncil-Umsätzen im Fokus stehen. Für ein Unternehmen, das mehr als ein Jahrzehnt die Volatilität der Arzneimittelentwicklung durchlaufen hat, markiert die aktuelle Phase den Übergang von wissenschaftlicher Hoffnung zu kommerzieller Validierung - eine Entwicklung, die bei anhaltendem Erfolg die Position von Mesoblast im Bereich der regenerativen Medizin nachhaltig stärken könnte.

Mesoblast Limited

Land: Australien / ISIN: AU000000MSB8

https://investorsmedia.mesoblast.com

