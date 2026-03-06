Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten die 29. Dividendenerhöhung in Folge. Für 2025 wird die Dividende auf CHF 3.70 (+5,7%) je Aktie erhöht, was einer Rendite von 3,0% entspricht¹





Die Aktionärinnen und Aktionäre bestätigten Giovanni Caforio als Vorsitzenden des Verwaltungsrats sowie alle weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats die zur Wiederwahl standen. Charles Swanton wurde zum neuen Mitglied des Verwaltungsrats gewählt.





Alle weiteren Anträge des Verwaltungsrats wurden von der Generalversammlung genehmigt, einschliesslich der Herabsetzung des Aktienkapitals, des Berichts über nichtfinanzielle Belange 2025 und des Vergütungsberichts 2025 sowie der künftigen Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung, über die jeweils separat verbindlich abgestimmt wurde





Basel, 6. März, 2026 - Die Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis stimmten heute an der Generalversammlung (GV) des Unternehmens allen Vorschlägen des Verwaltungsrats zu. Insgesamt waren 1 554 Aktionärinnen und Aktionäre bei der in Basel abgehaltenen Versammlung anwesend, was rund 59,15% der von Novartis ausgegebenen Aktien entspricht.



Mit einer Dividendenerhöhung um 5,7% auf CHF 3.70 je Aktie genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre die 29. Erhöhung in Folge, die zu einer Dividendenrendite von 3,0%¹ führt. Die Auszahlung der Dividende für das Jahr 2025 erfolgt per 12. März 2026.



Wahl eines neuen Mitglieds des Verwaltungsrats

Die Aktionärinnen und Aktionäre haben Giovanni Caforio als Mitglied des Verwaltungsrats und als Präsidenten des Verwaltungsrats wiedergewählt.



Zudem wählten sie Charles Swanton neu in den Verwaltungsrat. Daniel Hochstrasser stellte sich nicht zur Wiederwahl. Alle weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats wurden wiedergewählt. Die Amtszeit der gewählten und wiedergewählten Mitglieder dauert bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen GV.

Basierend auf dem Schlusskurs der Novartis-Aktie an der SIX Swiss Exchange von CHF 124.82 am 5. März 2026





Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten zudem für die Wiederwahl aller derzeitigen Mitglieder des Vergütungsausschusses sowie für die Wahl von Elizabeth McNally als neues Mitglied des Vergütungsausschusses - jeweils für eine Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen GV. Simon Moroney bleibt mit seiner Wiederwahl Vorsitzender des Vergütungsausschusses, entsprechend der Benennung durch den Verwaltungsrat.Im Einklang mit der Empfehlung des Verwaltungsrats genehmigten die Aktionärinnen undAktionäre zudem die Vernichtung von 77 602 358 Aktien und die entsprechende Herabsetzung des Aktienkapitals um CHF 38 025 155.42 (von CHF 1 035 086 714.83 auf CHF 997 061 559.41).In zwei getrennten verbindlichen Abstimmungen genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum ab der GV 2026 bis zur GV 2027 sowie den maximalen Gesamtvergütungsbetrag für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2027. In einer Konsultativabstimmung bestätigten sie auch den Vergütungsbericht 2025.Eine detaillierte Auflistung aller Beschlüsse der ordentlichen GV 2026 finden Sie unter: General Meetings | NovartisDiese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, wie sie in den zukunftsbezogenen Aussagen enthalten oder impliziert sind. Einige der mit diesen Aussagen verbundenen Risiken sind in der englischsprachigen Version dieser Mitteilung und dem jüngsten Dokument ‹Form 20-F› der Novartis AG, das bei der ‹US Securities and Exchange Commission› hinterlegt wurde, zusammengefasst. Dem Leser wird empfohlen, diese Zusammenfassungen sorgfältig zu lesen.

