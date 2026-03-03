Mesoblasts Ryoncil-Umsätze steigen stark, da erster kommerzieller Launch die Pipeline-Expansion antreibt

Anzeige / Werbung

Zelltherapie-Unternehmen meldet 51 Mio. US-Dollar Halbjahresumsatz und prognostiziert bis zu 120 Mio. US-Dollar für das Geschäftsjahr 2026, während die Profitabilität des Flaggschiffprodukts späte Entwicklungsprogramme unterstützt

Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) hat für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2025 einen deutlichen Umsatzanstieg gemeldet. Dies markiert einen entscheidenden Wandel vom Entwicklungs-Biotech zu einem kommerziellen Zelltherapieunternehmen, angetrieben durch die Einführung seines ersten zugelassenen Produkts Ryoncil in den USA.

Das in Australien und den USA börsennotierte Unternehmen erzielte im Halbjahr Gesamterlöse von 51,3 Mio. US-Dollar gegenüber lediglich 3,2 Mio. US-Dollar im Vorjahr, da die Netto-Produktumsätze von Ryoncil 48,7 Mio. US-Dollar erreichten. Die Behandlung, die im Dezember 2024 von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zugelassen und im April 2025 eingeführt wurde, ist für Kinder mit steroid-refraktärer akuter Graft-versus-Host-Erkrankung (SR-aGvHD) indiziert, einer lebensbedrohlichen Komplikation nach Knochenmarktransplantation.

Die Bruttoumsätze mit Ryoncil beliefen sich auf 57,0 Mio. US-Dollar, was vor Abschreibungen einem Bruttogewinn von 44,2 Mio. US-Dollar entspricht und das Hochmargenprofil des Produkts unterstreicht. Das Management gab eine Bruttomarge von rund 93% im Berichtszeitraum an und hob damit die Wirtschaftlichkeit seiner allogenen ("off-the-shelf") Zelltherapieplattform hervor.

Obwohl Mesoblast weiterhin Verluste schreibt, verringerte sich der Nettoverlust von 47,9 Mio. US-Dollar im Vorjahr auf 40,2 Mio. US-Dollar. Ohne eine Bestands-Bilanzierungsanpassung im Vorjahreszeitraum wäre die zugrunde liegende Verbesserung noch deutlicher ausgefallen. Das Unternehmen investierte stark in Forschung und Entwicklung; die F&E-Ausgaben stiegen auf 46,2 Mio. US-Dollar, da späte Programme vorangetrieben und zusätzliche Zulassungsanträge vorbereitet wurden.

Die kommerzielle Akzeptanz von Ryoncil scheint stetig zuzunehmen. Das Unternehmen hat 49 US-Transplantationszentren angebunden und zielt auf 64 Zentren ab, die zusammen etwa 94% der pädiatrischen Knochenmarktransplantationen im Land abdecken. Der Versicherungsschutz erstreckt sich mittlerweile auf rund 280 Millionen Amerikaner, unterstützt durch die Zuweisung eines spezifischen Medicare-Abrechnungscodes im Oktober, der die Abrechnung erleichtert und die Nutzung verbessert hat.

Auch erste Real-World-Daten wirken unterstützend. Mesoblast berichtete, dass 84% der behandelten Patienten die initiale 28-tägige Therapiephase abschließen konnten und am Ende dieses Zeitraums noch lebten. Während eine längerfristige Nachbeobachtung wichtig sein wird, stimmen diese Zahlen mit früheren klinischen Studienergebnissen überein und stärken das Vertrauen in eine breitere Anwendung durch Transplantationsspezialisten.

Das Unternehmen erwartet für das gesamte Geschäftsjahr 2026 Netto-Ryoncil-Umsätze zwischen 110 Mio. und 120 Mio. US-Dollar, was auf eine anhaltende Dynamik in der zweiten Jahreshälfte hindeutet.

Für Investoren besonders wichtig ist, dass Mesoblast den Cashflow aus Ryoncil zur Finanzierung der Pipeline-Expansion nutzt. Die verfügbaren liquiden Mittel lagen zum 31. Dezember bei 130 Mio. US-Dollar, zudem sicherte sich das Unternehmen eine neue fünfjährige, nicht verwässernde Kreditlinie über 125 Mio. US-Dollar, die teurere Schulden ersetzt. Der operative Netto-Cashabfluss im Halbjahr betrug 30,3 Mio. US-Dollar, doch das Management erwartet, dass sich der Cash-Burn mit steigenden Quartalsumsätzen verringert.

Über die zugelassene pädiatrische Indikation hinaus plant Mesoblast, Ryoncil auf erwachsene SR-aGvHD-Patienten auszuweiten - ein Markt, der auf ein Mehrfaches des pädiatrischen Segments geschätzt wird. Das finale Protokoll für eine zulassungsrelevante Phase-3-Studie bei Erwachsenen wurde mit der FDA abgestimmt; der Studienstart wird nach Genehmigung durch Ethikkommissionen erwartet. Bei Erfolg könnte eine Indikationserweiterung die kommerzielle Chance erheblich vergrößern.

Das Produkt der zweiten Generation, rexlemestrocel-L, wird ebenfalls in zwei potenziell hochattraktiven Indikationen weiterentwickelt. Bei chronischen discogenen Rückenschmerzen - einer Erkrankung, die Millionen Menschen in den USA und Europa betrifft - hat Mesoblast eine Phase-3-Studie abgeschlossen und rekrutiert derzeit eine bestätigende Studie mit 300 Patienten. Die FDA hat signalisiert, dass eine klinisch bedeutsame Schmerzreduktion nach 12 Monaten eine Zulassung unterstützen könnte; das Management erwartet Daten und die Einreichung eines Biologics License Application-Antrags im Jahr 2027.

Bei Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz, die durch linksventrikuläre Unterstützungssysteme versorgt werden, hat rexlemestrocel-L (in dieser Indikation als Revascor vermarktet) in randomisierten Studien eine Reduktion schwerer Blutungsereignisse sowie herzinsuffizienzbedingter Krankenhausaufenthalte gezeigt. Mesoblast plant nun, im nächsten Quartal eine vollständige FDA-Zulassung zu beantragen und dabei den Orphan-Drug-Status sowie vorhandene Studiendaten zu nutzen.

Obwohl weiterhin Umsetzungsrisiken bestehen - insbesondere beim Hochskalieren der Produktion, bei einer breiteren Kostenerstattung und bei regulatorischen Zulassungen in neuen Indikationen - stellt der Übergang zu kommerziellen Umsätzen für Mesoblast einen bedeutenden Wendepunkt dar. Mit einem margenstarken ersten Produkt, das Cash generiert, und mehreren fortgeschrittenen Entwicklungsprogrammen positioniert sich das Unternehmen als einer der wenigen Zelltherapie-Entwickler mit zugelassenem Produkt und diversifizierter Wachstumspipeline.

Die kommenden Quartale werden zeigen, ob die frühe Akzeptanz von Ryoncil nachhaltig ist und ob regulatorische Meilensteine für rexlemestrocel-L planmäßig erreicht werden. Sollte dies gelingen, könnte sich Mesoblasts Entwicklung vom forschungsorientierten Biotech zu einem Multi-Produkt-Zelltherapieunternehmen deutlich beschleunigen.

