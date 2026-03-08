Die Wettbewerber haben ihre Kosten gesenkt und das Portfolio getrimmt. Nun ziehen die Schweizer unter der Führung des neuen Chefs Philipp Navratil nach. Die Aktie von Nestlé schob sich kürzlich über die 200-Tage-Linie. Nächste Hürde: 92 CHF, Unterstützung: 77,70 CHF. Die Aktie von Nestlé zeigt wieder Stärke. Als am vergangenen Montag die Aktienmärkte rund um den Globus mit kräftigen Abschlägen in den Handel gingen, mussten zwar auch die Schweizer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE