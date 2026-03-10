|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ARKO CORP
|US0412421085
|0,03 USD
|0,0257 EUR
|BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL
|TH6999010015
|0,15 THB
|0,004 EUR
|BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL NVDR
|TH6999010R15
|0,15 THB
|0,004 EUR
|BENTLEY SYSTEMS INC
|US08265T2087
|0,07 USD
|0,0601 EUR
|BETAGRO PCL NVDR
|TH0612010R10
|1,5 THB
|0,0404 EUR
|CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
|CA1363751027
|0,915 CAD
|0,5794 EUR
|EUROHOLDINGS LTD
|MHY234DY1099
|0,14 USD
|0,1203 EUR
|EUROSEAS LTD
|MHY235921357
|0,75 USD
|0,6449 EUR
|EVERGY INC
|US30034W1062
|0,695 USD
|0,5976 EUR
|GECINA SA
|FR0010040865
|-
|2,75 EUR
|HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC
|US4195961010
|0,33 USD
|0,2837 EUR
|IRESS LIMITED
|AU000000IRE2
|0,13 AUD
|0,079 EUR
|KONTOOR BRANDS INC
|US50050N1037
|0,53 USD
|0,4557 EUR
|LEONARDO DRS INC
|US52661A1088
|0,09 USD
|0,0773 EUR
|LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
|US50212V1008
|0,3 USD
|0,2579 EUR
|MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORPORATION
|US03761U5020
|0,31 USD
|0,2665 EUR
|NEWS CORPORATION CUFS B
|AU000000NWS2
|0,1 USD
|0,0859 EUR
|NORDIC AMERICAN TANKERS LTD
|BMG657731060
|0,17 USD
|0,1461 EUR
|OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION
|US6745991058
|0,26 USD
|0,2235 EUR
|ORMAT TECHNOLOGIES INC
|US6866881021
|0,12 USD
|0,1031 EUR
|PPL CORPORATION
|US69351T1060
|0,285 USD
|0,245 EUR
|PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC
|US7445731067
|0,67 USD
|0,5761 EUR
|QANTAS AIRWAYS LIMITED
|AU000000QAN2
|0,198 AUD
|0,1204 EUR
|ROGERS COMMUNICATIONS INC
|CA7751092007
|0,5 CAD
|0,3166 EUR
|SINCLAIR INC
|US8292421067
|0,25 USD
|0,2149 EUR
|SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC
|US83418M1036
|0,12 USD
|0,1031 EUR
|TTW PCL NVDR
|TH0961010R11
|0,3 THB
|0,008 EUR
|TUTOR PERINI CORPORATION
|US9011091082
|0,06 USD
|0,0515 EUR
|UNITED BANCORP INC
|US9099111091
|0,3675 USD
|0,316 EUR
|VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC
|US92645B1035
|0,49 USD
|0,4213 EUR
|WALLENIUS WILHELMSEN ASA
|NO0010571680
|1,01 USD
|0,8685 EUR
