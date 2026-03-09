© Foto: OpenAINach dem geplatzten Rio-Deal prüft Glencore einen Börsenschritt nach Australien. Kommt damit der Schub, auf den Anleger schon länger warten?Glencore erwägt einen Börsengang an der ASX, um das Verständnis australischer Investoren zu verbessern und die Unternehmensbewertung nach dem Scheitern der Fusionsgespräche mit Rio Tinto zu steigern. Dies berichtet die Australian Financial Review. Die Australian Securities Exchange (ASX) ist eine australische Aktiengesellschaft mit Sitz in Sydney, welche die bedeutendste und gleichnamige Wertpapierbörse des Landes betreibt. Der Bericht zitierte Glencore-CEO Gary Nagle am Montag, der sagte, eine Zweitnotierung an der ASX könnte mehr Investoren anlocken …Den vollständigen Artikel lesen
