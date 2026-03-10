Alle Anträge des Verwaltungsrates genehmigt

Severin Schwan erneut als Präsident des Verwaltungsrates gewählt; alle weiteren zur Wahl stehenden Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte bestätigt

39. Dividendenerhöhung in Folge auf CHF 9,80 pro Aktie

Umtausch von Genussscheinen in Partizipationsscheine genehmigt

Basel, 10. März 2026 - Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) gab heute bekannt, dass ihre ordentliche Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt hat. Die anwesenden 594 Aktionärinnen und Aktionäre, die 77,22% der total 106'691'000 Aktien vertraten, genehmigten die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2025, den Vergütungsbericht sowie den Nachhaltigkeitsbericht 2025.

Mit 97,75% der Stimmen wurde Dr. Severin Schwan erneut zum Präsidenten des Verwaltungsrates gewählt. Er wandte sich in einer Rede an die Aktionärinnen und Aktionäre:

«Das vergangene Jahr war für Roche sehr erfolgreich. Mit unserer langfristigen Orientierung sind wir bei Roche auf Kurs: wissenschaftlich, finanziell, strategisch. Mit Diagnostik- und Pharmaexpertise unter einem Dach haben wir auch in Zukunft einen Wettbewerbsvorteil, der Millionen von Patienten auf der ganzen Welt zugute kommt.»

Des Weiteren beschlossen die Aktionärinnen und Aktionäre, die Dividende für das vergangene Geschäftsjahr auf 9,80 Franken (brutto) pro Aktie und Genussschein zu erhöhen. Dies ist die 39. Dividendenerhöhung in Folge. Ebenfalls beschlossen sie die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung.

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten mit 95,18% die Gesamtsumme der Boni der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025. Sie genehmigten ferner mit 94,77% die maximale Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrates und mit 90,18% die maximale Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Konzernleitung bis zur ordentlichen Generalversammlung 2027.

Neben Severin Schwan wurden zudem alle weiteren Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat wiedergewählt:

Herr André Hoffmann

Herr Dr. Jörg Duschmalé

Herr Dr. Patrick Frost

Frau Anita Hauser

Frau Prof. Dr. Akiko Iwasaki

Herr Prof. Dr. Richard P. Lifton

Frau Dr. Jemilah Mahmood

Herr Dr. Mark Schneider

Darüber hinaus wurde Frau Lubomira Rochet für die Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat gewählt.

Folgende Verwaltungsratsmitglieder wurden als Mitglieder des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt:

Herr Dr. Jörg Duschmalé

Frau Anita Hauser

Herr Prof. Dr. Richard P. Lifton

Die KPMG AG wurde von der Generalversammlung als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026 und die Testaris AG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2027 gewählt.

Die Generalversammlung hat eine teilweise Änderung der Statuten (§ 6 Buchstabe f und § 12 Absatz 2) genehmigt. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten einer Herabsetzung des Aktienkapitals durch eine Reduzierung des Nennwerts jeder Inhaberaktie von CHF 1.00 auf CHF 0.001 zu.

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten ferner den Umtausch von Genussscheinen in Partizipationsscheine. Infolge des Umtauschs werden die Partizipationsscheine die Genussscheine als stimmrechtslose Beteiligungspapiere in der Kapitalstruktur von Roche ersetzen. Die Partizipationsscheine werden an der SIX Swiss Exchange kotiert. Sie erhalten eine neue International Securities Identification Number (CH1499059983), eine neue Valorennummer (149.905.998) sowie ein neues Tickersymbol («ROP»), die sich von denen unterscheiden, die bisher für die Genussscheine verwendet wurden.

Der letzte Handelstag der Genussscheine an der SIX Swiss Exchange ist für den 16. März 2026 vorgesehen. Der erste Handelstag der Partizipationsscheine ist voraussichtlich der 17. März 2026.

Inhaberinnen und Inhaber von gedruckten Zertifikaten, die Roche-Beteiligungspapiere repräsentieren («Heimverwahrer»), werden dringend gebeten, ihre Zertifikate zusammen mit den verbleibenden Couponbögen zeitnah bei einer Depotbank einzureichen, damit diese in Bucheffekten umgewandelt werden können. Dies ermöglicht auch künftig eine reibungslose Auszahlung der Dividenden an aktuelle Heimverwahrer und vermeidet einen möglichen Verlust von Dividendenansprüchen. Dividenden, die nicht innerhalb von fünf Jahren nach ihrer Fälligkeit geltend gemacht werden, verjähren.

Weitere Einzelheiten zum Umtausch von Genussscheinen in Partizipationsscheine entnehmen Sie bitte der Mitteilungdes Roche-Verwaltungsrates vom 22. Juli 2025, der Einladung zur Generalversammlung 2026, dem Kotierungsprospekt, dem Informationsdokument und dem hier abrufbaren FAQ-Bereich.

Die Rede des Verwaltungsratspräsidenten Severin Schwan an die Aktionärinnen und Aktionäre ist unter https://www.roche.com/about/governance/annual-general-meetings abrufbar.

