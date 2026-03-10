Anzeige / Werbung

Laut Wood Mackenzie könnte die weltweite Lithium-Nachfrage bei beschleunigter Energiewende bis 2050 auf 13,2 Mio. Tonnen LCE steigen. Ohne Milliardeninvestitionen drohen bereits ab 2028 Defizite.

Die weltweite Lithiumnachfrage könnte nach Einschätzung der Analysten von Wood Mackenzie in den kommenden Jahrzehnten deutlich stärker zulegen als bislang in vielen Basisszenarien angenommen. In seinem aktuellen "Energy Transition Outlook for Lithium" skizziert das Beratungsunternehmen vier mögliche Entwicklungspfade für den Markt. Je nachdem, wie schnell Regierungen und Industrie die Energiewende vorantreiben, könnte der Bedarf bis 2050 zwischen 5,6 und 13,2 Millionen Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent (LCE) erreichen. Zugleich warnt Wood Mackenzie davor, dass die derzeit bekannten Angebotspläne in mehreren Szenarien nicht ausreichen würden, um den künftigen Bedarf zu decken.

Besonders relevant ist diese Einschätzung, weil sich mögliche Engpässe laut der Analyse früher zeigen könnten als von Teilen des Marktes erwartet. Im ambitioniertesten Szenario, das auf einen Pfad in Richtung Netto-Null-Emissionen abzielt, würden Angebotsdefizite bereits ab 2028 auftreten. Selbst im sogenannten Länderverpflichtungs-Szenario, das von der vollständigen Umsetzung bereits angekündigter nationaler Klimaziele ausgeht, rechnet Wood Mackenzie ab etwa 2029 mit einem Defizit. Damit rückt Lithium als Schlüsselrohstoff für die Energiewende wieder stärker in den Fokus.

Jetzt mehr erfahren:

Analysten warnen: Lithiumnachfrage explodiert - erste Defizite schon ab 2028 möglich

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

Enthaltene Werte: US0126531013,US8336351056,GB0007188757,AU000000PLS0