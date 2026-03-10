Die globale Rohstofflandschaft steht vor einer Zeitenwende. Exportrestriktionen, geopolitische Spannungen und der massive Bedarf aus Rüstung, Energiewende und Hightech treiben die Preise strategischer Metalle nach oben. Besonders kritische Rohstoffe geraten zunehmend unter Druck, während wichtige Förderländer ihre Lieferketten stärker kontrollieren. Analysten sprechen bereits von einer strukturellen Neubewertung ganzer Rohstoffmärkte. Gleichzeitig profitieren ausgewählte Produzenten und Handelskonzerne von steigenden Preisen, neuen Projekten und strategischen Allianzen entlang der Lieferketten. Für Investoren rücken damit Unternehmen in den Fokus, die Zugang zu knappen Metallen sichern und eine Schlüsselrolle in der neuen Rohstoffordnung spielen könnten.Den vollständigen Artikel lesen ...
